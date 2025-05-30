Какие виды доплат можно получить

Дополнительные денежные вознаграждения в украинской армии зависят от конкретных условий, сообщает 24 Канал со ссылкой на приказ Минобороны.

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На размер выплат влияют вид деятельности военных, регион несения военной службы и степень вовлеченности в отпор российской агрессии.

Виды вознаграждений:

100 000 гривен

Получают военнослужащие, которые непосредственно участвуют в боевых действиях на передовых позициях, на оккупированной территории, или между позициями Сил обороны и врага. Также это вознаграждение получают те, кто выполняет задачи по огневому поражению – это ракетчики, артиллеристы и подразделения противовоздушной обороны;

50 000 гривен

Получают защитники, которые выполняют боевые (специальные) задачи в составе органов военного управления, штабов и командования, осуществляющих оперативное управление подразделениями;

30 000 гривен

Получают военнослужащие, выполняющие боевые (специальные) задачи согласно боевым приказам.

70 000 гривен

Получают военные, которые участвуют в боевых действиях на фронте или выполняют задачи в тылу врага.

От 15 до 30 000 гривен

Предоставляются инструкторам в учебных воинских частях.

От 8 до 20 000 гривен

Предоставляются курсантам военных высших учебных заведений.

Вознаграждения за уничтоженную технику

Предусмотрены денежные вознаграждения за уничтожение вражеской военной техники. В зависимости от вида трофейной российской техники предусматривается вознаграждение в размере от 12 до 243 000 гривен.

В частности, дополнительная выплата за уничтожение корабля составляет 243 600 гривен, а ликвидация боевого самолета – 121 800 гривен.

Когда могут не заплатить

Бывают случаи, когда "боевые" выплаты военнослужащим не выплачивают. Основания, когда дополнительное вознаграждение действительно на законных основаниях могут не начислить:

В случае самовольного оставления части, или дезертирства. В таком случае прекращаются абсолютно все выплаты;

В случае устранения или отстранения от выполнения служебных обязанностей, или должности;

В случае отказа выполнять боевые приказы (распоряжения). Выплата не начисляется за тот месяц, в котором осуществлено такое нарушение, объявлено приказом командира;

В случае употребления алкогольных напитков, или наркотических веществ;

В случае добровольной сдачи в плен, или умышленного причинения себе телесных повреждений.

Важно! Во всех остальных случаях, если вы имеете право на выплату дополнительного вознаграждения, но не получаете ее, стоит решать эти вопросы с командованием, или обращаться на горячую линию Минобороны.