Какие выплаты могут получить раненые военнослужащие
Украинские военнослужащие, которые получили тяжелое ранение, имеют право на дополнительное вознаграждение к военному обеспечению в размере до 100 000 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины.
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Дополнительное вознаграждение тяжело раненым выплачивают ежемесячно в течение всего лечения:
- за весь период находится на стационаре, в частности за рубежом, но не более чем год, независимо от тяжести ранения.
- за период прохождения реабилитации;
- за период пребывания в отпуске для лечения после ранения при условии, что ранение было тяжелым по заключению ВВК.
Если лечение длится более 4 месяцев, военному придется пройти ВВК и получить заключение, подтверждающее необходимость в длительном лечении. После этого ему нужно проинформировать об этом командира и воинскую часть.
Важно! Размер выплаты за ранение зависит от количества дней лечения в стационаре, реабилитации и пребывания в отпуске после тяжелого ранения.
Как получить выплаты за ранения
Чтобы получить выплаты за ранение военнослужащий должен получить прежде всего справку из воинской части, где он служит. В ней должен быть указан, какое ранение он получил, контузию или травму.
В справке указывают дату проведения служебного расследования и обстоятельства ранения:
- в результате защиты Украины;
- во время прохождения военной службы.
На основе этой справки военного направляют в больницу или госпиталь на лечение.
Если ранение во время военной службы привело к инвалидности военнослужащего, он имеет право на единовременное денежное пособие в зависимости от группы инвалидности.
Стоит знать! Раненые военные имеют также право на материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов. Эта помощь может предоставляться раз в год в размере месячного денежного обеспечения.