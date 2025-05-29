Какие выплаты могут получить раненые военнослужащие

Украинские военнослужащие, которые получили тяжелое ранение, имеют право на дополнительное вознаграждение к военному обеспечению в размере до 100 000 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины.

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Дополнительное вознаграждение тяжело раненым выплачивают ежемесячно в течение всего лечения:

за весь период находится на стационаре, в частности за рубежом, но не более чем год, независимо от тяжести ранения.

за период прохождения реабилитации;

за период пребывания в отпуске для лечения после ранения при условии, что ранение было тяжелым по заключению ВВК.

Если лечение длится более 4 месяцев, военному придется пройти ВВК и получить заключение, подтверждающее необходимость в длительном лечении. После этого ему нужно проинформировать об этом командира и воинскую часть.

Важно! Размер выплаты за ранение зависит от количества дней лечения в стационаре, реабилитации и пребывания в отпуске после тяжелого ранения.

Как получить выплаты за ранения

Чтобы получить выплаты за ранение военнослужащий должен получить прежде всего справку из воинской части, где он служит. В ней должен быть указан, какое ранение он получил, контузию или травму.

В справке указывают дату проведения служебного расследования и обстоятельства ранения:

в результате защиты Украины;

во время прохождения военной службы.

На основе этой справки военного направляют в больницу или госпиталь на лечение.

Если ранение во время военной службы привело к инвалидности военнослужащего, он имеет право на единовременное денежное пособие в зависимости от группы инвалидности.

Стоит знать! Раненые военные имеют также право на материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов. Эта помощь может предоставляться раз в год в размере месячного денежного обеспечения.