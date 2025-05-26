Виды и размеры пенсий военнослужащих
В зависимости от обстоятельств, военнослужащие могут получать два вида пенсии – за выслугу лет или по инвалидности, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны.
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Итак, типы пенсий для военных следующие:
- За выслугу лет – 50 – 70% денежного обеспечения (в зависимости от выслуги лет);
- По инвалидности – 40 – 100% денежного обеспечения (в зависимости от группы и причины инвалидности).
На пенсионные выплаты имеют право офицеры, прапорщики, матросы, военные срочной службы и военнослужащие по контракту.
Пенсия за выслугу лет может быть назначена по двум условиям – если выслуга более 25 лет и менее 25 лет:
- Выслуга более 25 лет
За 25 лет 65% и дополнительно за каждый последующий по 3%, но всего не более 70%. Размер пенсии – 65-70% денежного обеспечения.
- Выслуга менее 25 лет
1) Увольнение в 45 лет или позже;
2) Военная служба 12 ½ календарных лет или более.
За 25 лет 50% и дополнительно за каждый последующий по 1%, но всего не более 70%. Размер пенсии – 50-70% денежного обеспечения.
Пенсия по инвалидности, если она была получена по причинам, связанным со службой, составляет:
- I группа – 100% сумм денежного обеспечения;
- II группа – 80% сумм денежного обеспечения;
- III группа – 60% сумм денежного обеспечения
Как денежное обеспечение влияет на размер пенсий
Размер пенсий военных исчисляют, исходя из денежного обеспечения на основе:
- окладов по должности;
- воинских званий;
- процентной надбавки за выслугу лет;
- других ежемесячных дополнительных видов денежного обеспечения.
Однако, как и в предыдущие годы, не принимают во внимание единовременные выплаты в 30, 50, 70 и 100 000 гривен за выполнение боевых или специальных задач.
Как военным оформить пенсию
Алгоритм оформления пенсии военным таков:
- Приказы – приказ об увольнении или приказ по строевой части;
- Расчет – расчет воинской части с военнослужащим (осуществление надлежащих выплат);
- Документы – направление воинской частью личного дела в ТЦК и СП. Денежный аттестат, справки о дополнительных видах денежного обеспечения могут выдаваться на руки;
- Пенсионный счет – открытие заявителем пенсионного счета в одном из банков, определенных Правительством;
- Заявление – подача заявления для назначения пенсии в ТЦК и СП и оформление документов для Пенсионного фонда;
- Назначение пенсии – назначение пенсии Пенсионным фондом и уведомление об этом пенсионера;
- Выплата – выплаты пенсии через один из банков, определенных Правительством.
Обратите внимание! Право на пенсию военных сохраняется в случае их призыва на службу.