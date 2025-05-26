Виды и размеры пенсий военнослужащих

В зависимости от обстоятельств, военнослужащие могут получать два вида пенсии – за выслугу лет или по инвалидности, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны.

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Итак, типы пенсий для военных следующие:

За выслугу лет – 50 – 70% денежного обеспечения (в зависимости от выслуги лет);

По инвалидности – 40 – 100% денежного обеспечения (в зависимости от группы и причины инвалидности).

На пенсионные выплаты имеют право офицеры, прапорщики, матросы, военные срочной службы и военнослужащие по контракту.

Пенсия за выслугу лет может быть назначена по двум условиям – если выслуга более 25 лет и менее 25 лет:

Выслуга более 25 лет

За 25 лет 65% и дополнительно за каждый последующий по 3%, но всего не более 70%. Размер пенсии – 65-70% денежного обеспечения.

Выслуга менее 25 лет

1) Увольнение в 45 лет или позже;

2) Военная служба 12 ½ календарных лет или более.

За 25 лет 50% и дополнительно за каждый последующий по 1%, но всего не более 70%. Размер пенсии – 50-70% денежного обеспечения.

Пенсия по инвалидности, если она была получена по причинам, связанным со службой, составляет:

I группа – 100% сумм денежного обеспечения;

II группа – 80% сумм денежного обеспечения;

III группа – 60% сумм денежного обеспечения

Как денежное обеспечение влияет на размер пенсий

Размер пенсий военных исчисляют, исходя из денежного обеспечения на основе:

окладов по должности;

воинских званий;

процентной надбавки за выслугу лет;

других ежемесячных дополнительных видов денежного обеспечения.

Однако, как и в предыдущие годы, не принимают во внимание единовременные выплаты в 30, 50, 70 и 100 000 гривен за выполнение боевых или специальных задач.

Как военным оформить пенсию

Алгоритм оформления пенсии военным таков:

Приказы – приказ об увольнении или приказ по строевой части; Расчет – расчет воинской части с военнослужащим (осуществление надлежащих выплат); Документы – направление воинской частью личного дела в ТЦК и СП. Денежный аттестат, справки о дополнительных видах денежного обеспечения могут выдаваться на руки; Пенсионный счет – открытие заявителем пенсионного счета в одном из банков, определенных Правительством; Заявление – подача заявления для назначения пенсии в ТЦК и СП и оформление документов для Пенсионного фонда; Назначение пенсии – назначение пенсии Пенсионным фондом и уведомление об этом пенсионера; Выплата – выплаты пенсии через один из банков, определенных Правительством.

Обратите внимание! Право на пенсию военных сохраняется в случае их призыва на службу.