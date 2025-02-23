Какие основные изменения будут в военных пенсиях

Основные изменения касаются ограничения максимальных пенсий, пересмотра правил их перерасчета и уточнения механизма начисления пенсий по инвалидности и выслуге лет, передает 24 Канал со ссылкой на Liga.net.

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Поэтому, в 2025 году планируется отмена автоматического перерасчета военных пенсий в случае повышения зарплат военнослужащих. Это означает, что пенсионеры не будут получать увеличение выплат даже при условии роста денежного обеспечения действующих военных.

Будут ли ограничивать пенсию военным Кабинет Министров Украины ввел ограничения на максимальный размер военных пенсий. Отныне часть пенсии, превышающая 23 610 гривен, будет подлежать уменьшению. В то же время пенсии ветеранов войны и семей погибших защитников не будут подпадать под эти ограничения и будут выплачиваться без применения понижающих коэффициентов.

Пенсия по инвалидности

Военные, которые получили инвалидность во время службы, имеют также право на соответствующую пенсию. Ее размер зависит от группы инвалидности и причин ее возникновения.

Пенсии для лиц с инвалидностью вследствие войны составляют:

для I группы – 100% денежного обеспечения,

для II группы – 80%,

для III группы – 60%.

Для других военных с инвалидностью пенсия выплачивается в таких размерах:

I группа – 70% заработка,

II группа – 60%,

III группа – 40%.

Пенсия за выслугу лет для военных

Военные могут получить пенсию за выслугу лет, если имеют достаточный стаж службы. Минимальный стаж для пенсии – 20 лет. В таком случае выплата составляет:

50% от денежного обеспечения,

55% – если военный увольняется по возрасту или по состоянию здоровья.

За каждый дополнительный год службы после 20 лет пенсия увеличивается на 3%.

Для тех, кто имеет страховой стаж более 25 лет, базовая выплата составляет 50%, а каждый последующий год добавляет еще 1%. В то же время максимальный размер пенсии – 70% от денежного обеспечения. Исключение – участники ликвидации аварии на ЧАЭС:

100% для первой категории,

95% для второй.

Таким образом, размер пенсии определяется на основе последнего денежного обеспечения военнослужащего, которое включает оклад, надбавки и другие выплаты. Поэтому военные, которые имели длительную карьеру, могут получать более высокую пенсию.