Види та розміри пенсій військовослужбовців

Залежно від обставин, військовослужбовці можуть отримувати два види пенсії – за вислугу років чи по інвалідності, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міноборони.

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Отже, типи пенсій для військових такі:

За вислугу років – 50 – 70% грошового забезпечення (залежно від вислуги років);

По інвалідності – 40 – 100% грошового забезпечення (залежно від групи та причини інвалідності).

На пенсійні виплати мають право офіцери, прапорщики, матроси, військові строкової служби та військовослужбовці за контрактом.

Пенсія за вислугу років може бути призначена за двома умовами – якщо вислуга більше 25 років і менше 25 років:

Вислуга більше 25 років

За 25 років 65% та додатково за кожний наступний по 3%, але всього не більше 70%. Розмір пенсії – 65-70% грошового забезпечення.

Вислуга менше 25 років

1) Звільнення у 45 років або пізніше;

2) Військова служба 12 ½ календарних років або більше.

За 25 років 50% та додатково за кожний наступний по 1%, але всього не більше 70%. Розмір пенсії – 50-70% грошового забезпечення.

Пенсія по інвалідності, якщо вона була отримана через причини, пов’язагі зі службою, становить:

I група – 100% сум грошового забезпечення;

II група – 80% сум грошового забезпечення;

III група – 60% сум грошового забезпечення

Як грошове забезпечення впливає на розмір пенсій

Розмір пенсій військових обчислюють, виходячи з грошового забезпечення на основі:

окладів за посадою;

військових звань;

відсоткової надбавки за вислугу років;

інших щомісячних додаткових видів грошового забезпечення.

Проте, як і в попередні роки, не беруть до уваги одноразові виплати у 30, 50, 70 та 100 000 гривень за виконання бойових чи спеціальних завдань.

Як військовим оформити пенсію

Алгоритм оформлення пенсії військовим такий:

Накази – наказ про звільнення чи наказ по стройовій частині; Розрахунок – розрахунок військової частини з військовослужбовцем (здійснення належних виплат); Документи – направлення військовою частиною особової справи до ТЦК та СП. Грошовий атестат, довідки про додаткові види грошового забезпечення можуть видаватися на руки; Пенсійний рахунок – відкриття заявником пенсійного рахунку в одному з банків, визначених Урядом; Заява – подання заяви для призначення пенсії в ТЦК та СП та оформлення документів для Пенсійного фонду; Призначення пенсії – призначення пенсії Пенсійним фондом та повідомлення про це пенсіонера; Виплата – виплати пенсії через один з банків, визначених Урядом.

Зауважте! Право на пенсію військових зберігається у разі їхнього призову на службу.