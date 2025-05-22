Як компенсуватимуть відпустки у разі загибелі воїна
Українські військовослужбовці не завжди можуть скористатися своїм правом на відпустку, повідомляє 24 Канал з посиланням на Комітет ВРУ з питань національної безпеки.
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Тому українська влада планує запровадити оновлений механізм щодо виплат грошової компенсації за усі невикористані дні відпусток під час воєнного стану. Нововведення передбачають, що у разі загибелі військових грошова компенсація за всі не використані ними дні відпусток виплачується особам, визначеним в особистому розпорядженні, а у разі відсутності – входить до складу спадщини.
Також грошовій компенсації підлягають невикористані від час служби дні відпустки у:
- учасників бойових дій;
- постраждалих учасників Революції гідності;
- осіб з інвалідністю внаслідок війни.
За ці види відпусток, якщо вони не були використані в особливий період з початком мобілізації, військовослужбовці отримають грошові компенсації. Нарахування здійснюватимуть у рік звільнення військовослужбовців зі служби.
Хто належить до членів родини загиблих військових
До списку родин загиблих військових належать:
- дружина (чоловік), їхні неповнолітні діти (до 18 років);
- неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи;
- особа, яка проживає разом з особою з інвалідністю внаслідок війни I групи та доглядає за ним, за умови що особа з інвалідністю внаслідок війни не перебуває у шлюбі;
- непрацездатні батьки;
- особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням громадянина, який має право на пільги, та проживає разом з ним.
Зверніть увагу! Всі ці люди мають право на пільги від держави.