Спадок після смерті чоловіка

Водночас якщо чоловік залишив заповіт, успадкування відбуватиметься згідно із заповітом, пише 24 Канал з посиланням на Центр спадкування.

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Річ у тім, що якщо один з подружжя склав заповіт та засвідчив його у нотаріуса, то половина майна, яке було нажито у шлюбі, дістанеться чоловіку або дружині. А частину, що залишилася, розділять так, як було вказано у заповіті.

А якщо все успадкувала дружина?

Якщо ж все успадкувала дружина, то ніхто з родичів не зможе претендувати на жодну частину спадщини. Крім того, якщо дружина, яка залишилася жити після чоловіка, з якихось причин є недієздатною, то закон вимагає, щоб дружині дісталася вся спадщина, навіть те, що дісталося третім особам за заповідальним документом.

У ситуації, коли померлому спадкодавцю за життя був поставлений діагноз, результатом якої стала повна його недієздатність, всі угоди, які були здійснені ним щодо передачі майна іншим людям будуть визнані як недійсні.

Якщо ж чоловік не залишив заповіт, то перехід половини майна, яке вважалося спільно нажитим, перейде володіння дружини. До дружини також відійде половина подарованого чоловікові майна.

Важливо! Те, що залишилося за законом, розділять між претендентами на спадок із родичів. Але дружина, згідно із законом, є спадкоємцем першої черги. Тому вона нарівні з усіма претендуватиме на свою частку.

Пенсія чоловіка

Також жінка може отримати пенсію по втраті годувальник, яка призначається непрацездатним членам сім'ї померлого. Виплати можна отримати за таких умов:

рідні загиблого перебували на його утриманні;

його близькі не мають можливості працювати.

Дружина може отримувати пенсію померлого чоловіка тільки якщо є непрацездатною. Наприклад, має інвалідність, перебуває в декретній відпустці, досягла пенсійного віку тощо. Ба більше, зарплата чоловіка була основним джерелом її існування.

Зверніть увагу! Для дружини немає вимоги щодо кількості років проживання із загиблим. Але якщо шлюб офіційно не зареєстрований, то пенсію вона не отримає.