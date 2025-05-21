Наследство после смерти мужа

В то же время если человек оставил завещание, наследование будет происходить согласно завещанию, пишет 24 Канал со ссылкой на Центр наследования.

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Дело в том, что если один из супругов составил завещание и заверил его у нотариуса, то половина имущества, которое было нажито в браке, достанется мужу или жене. А часть, оставшейся, разделят так, как было указано в завещании.

А если все унаследовала жена?

Если же все унаследовала жена, то никто из родственников не сможет претендовать ни на одну часть наследства. Кроме того, если жена, которая осталась жить после мужа, по каким-то причинам является недееспособной, то закон требует, чтобы жене досталось все наследство, даже то, что досталось третьим лицам по завещательному документу.

В ситуации, когда умершему наследодателю при жизни был поставлен диагноз, результатом которой стала полная его недееспособность, все сделки, которые были совершены им по передаче имущества другим людям будут признаны как недействительными.

Если же человек не оставил завещание, то переход половины имущества, которое считалось совместно нажитым, перейдет во владение жены. К жене также отойдет половина подаренного мужу имущества.

Важно! То, что осталось по закону, разделят между претендентами на наследство из родственников. Но жена, по закону, является наследником первой очереди. Поэтому она наравне со всеми будет претендовать на свою долю.

Пенсия мужа

Также женщина может получить пенсию по потере кормильца, которая назначается нетрудоспособным членам семьи умершего. Выплаты можно получить при следующих условиях:

родные погибшего находились на его иждивении;

его близкие не имеют возможности работать.

Жена может получать пенсию умершего мужа только если является нетрудоспособной. Например, имеет инвалидность, находится в декретном отпуске, достигла пенсионного возраста и тому подобное. Более того, зарплата мужа была основным источником ее существования.

Обратите внимание! Для жены нет требования по количеству лет проживания с погибшим. Но если брак официально не зарегистрирован, то пенсию она не получит.