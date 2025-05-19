Влияет ли прописка на право на наследство

Однако это утверждение является ошибочным, пишет 24 Канал со ссылкой на правозащитницу Нероду Аллу.

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Дело в том, что регистрация не порождает право собственности на имущество. Также прописка не создает оснований для наследования.

В общем регистрация предоставляет право только пользования и проживания и все,

– говорится на сайте адвоката.

Право собственности может возникать только на основании:

Решение суда о признании права на имущество, вступившее в законную силу.

Договоров (дарения, обмен, купля-продажа).

Наследования (по завещанию или по закону).

На основании закона.

Важно! То есть если зарегистрировать человека в своем имуществе, то у него не создается автоматически право на имущество.