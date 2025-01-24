Кто в первую очередь получает наследство без завещания

Однако также влияет наличие или отсутствие завещания, передает 24 канал со ссылкой на адвоката юридической компании Winner Светлану Круторогову.

Эксперт объяснила, что сначала право на наследство имеют наследники первой очереди наследования. Если умерший человек не составил завещание, то наследство в равных долях вступают в наследство.

Но если таких наследников нет, то тогда наследство должны получить наследники:

второй очереди: (бабушки, дедушки, братья, сестры);

(бабушки, дедушки, братья, сестры); третьей: (родные тети, дяди);

(родные тети, дяди); четвертой: (гражданская жена).

Для получения имущества умершего лица наследники должны подать заявление на наследство. Однако его не нужно подавать тем наследникам, которые жили вместе с умершим и были зарегистрированы по одному адресу с ним.

Важно! Если же человек оставил завещание, то в нем указано, кому и какое именно наследство передается.

Кто первый претендует на наследство

Согласно закону, право на наследство имеют жена или муж и дети, отцовство которых признала умершее лицо. Если украинец или украинка не оставили завещание, то жена или муж и дети вступают в наследство в равных частях.

Доля жены составляет 1\3 наследственного имущества, а 2\3 делятся между детьми умершего.

Обратите внимание! В то же время дети имеют право на наследство, независимо от того, от какого они брака.

На какое наследство имеет право женщина после смерти мужа

Если мужчина умирает, у него есть жена, но нет детей и родителей, то женщина имеет право на наследство и может унаследовать движимое и недвижимое имущество. Но если у мужчины были долги, они тоже могут перейти по наследству его жене.

Если мужчина и женщина официально женаты, но вместе не проживают, то в течение шести месяцев со дня его смерти жене надо подать заявление на вступление в наследство, потому что, если она этого не сделает, вопрос о его имуществе станет спорным,

– объяснила Светлана Круторогова.

Однако если они жили вместе, а кроме жены нет наследников первой очереди, то она может даже не подавать заявление на вступление в наследство. В таком случае украинка вступит в наследство автоматически.

Если после смерти мужа остался долг, то его не укажут в свидетельстве о наследстве, но в течение шести месяцев кредиторы могут обратиться к жене должника или к нотариусу.

Если женщина вступит в наследство, то кредиторы должны решать вопрос выплаты долга с ней. В частности, как отметила адвокат, кредиторы могут доказать, что женщина должна вернуть долг, если деньги были использованы в интересах семьи. Но, согласно ее словам, наследник отвечает перед кредитором за имеющийся долг только в размере общей стоимости наследственного имущества.

Заметьте! Если женщина умершего знает о долге и не хочет его выплачивать, то может написать заявление об отказе от вступления в наследство.