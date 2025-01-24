Хто першочергово отримує спадщину без заповіту

Однак також впливає наявність або відсутність заповіту, передає 24 канал з посиланням на адвокатку юридичної компанії Winner Світлану Круторогову.

Експертка пояснила, що спершу право на спадщину мають спадкоємці першої черги спадкування. Якщо померла людина не склала заповіт, то спадок у рівних частках вступають у спадщину.

Але якщо таких спадкоємців немає, то тоді спадщину мають отримати спадкоємці:

другої черги: (бабусі, дідусі, брати, сестри);

(бабусі, дідусі, брати, сестри); третьої: (рідні тітки, дядьки);

(рідні тітки, дядьки); четвертої: (цивільна дружина).

Для отримання майна померлої особи спадкоємці мають подати заяву на спадщину. Проте її не потрібно подавати тим спадкоємцям, які жили разом з померлим та були зареєстровані за однією адресою із ним.

Важливо! Якщо ж людина лишила заповіт, то у ньому вказано, кому і який саме спадок передається.

Хто перший претендує на спадщину

Згідно з законом, право на спадок мають дружина або чоловік та діти, батьківство яких визнала померла особа. Якщо українець або українка не залишили заповіт, то дружина чи чоловік та діти вступають у спадщину в рівних частинах.

Частка дружини становить 1\3 спадкового майна, а 2\3 діляться між дітьми померлого.

Зверніть увагу! Водночас діти мають право на спадщину, незалежно від того, від якого вони шлюбу.

На яку спадщину має право жінка після смерті чоловіка

Якщо чоловік помирає, у нього є дружина, але немає дітей та батьків, то жінка має право на спадщину та може успадкувати рухоме та нерухоме майно. Але якщо у чоловіка були борги, вони теж можуть перейти у спадок його дружині.

Якщо чоловік та жінка офіційно одружені, але разом не проживають, то упродовж шести місяців з дня його смерті дружині треба подати заяву на вступ у спадщину, бо, якщо вона цього не зробить, питання щодо його майна стане спірним,

– пояснила Світлана Круторогова.

Проте якщо вони жили разом, а крім дружини немає спадкоємців першої черги, то вона може навіть не подавати заяву на вступ у спадщину. У такому випадку українка вступить у спадщину автоматично.

Якщо після смерті чоловіка залишився борг, то його не вкажуть у свідоцтві про спадщину, але упродовж шести місяців кредитори можуть звернутися до дружини боржника чи до нотаріуса.

Якщо жінка вступить у спадщину, то кредитори мають розв'язувати питання виплати боргу з нею. Зокрема, як зазначила адвокатка, кредитори можуть довести, що жінка має повернути борг, якщо гроші були використані в інтересах родини. Але, згідно з її слів, спадкоємець відповідає перед кредитором за наявний борг лише у розмірі загальної вартості спадкового майна.

Зауважте! Якщо жінка померлого знає про борг та не хоче його виплачувати, то може написати заяву про відмову від вступу у спадщину.