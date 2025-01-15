Коли українців можуть позбавити права на спадщину

Але іноді одного зі спадкоємців можуть зовсім позбавити права на майно, пише 24 канал з посиланням на статтю 1224 Цивільного кодексу.

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Якщо спадкоємець не надавав належного піклування спадкодавцю (який, наприклад, за віком або хворобою потребував допомоги, мав каліцтво тощо), то суд може позбавити його права на спадщину. Це правило поширюється як на батьків, так і на повнолітніх дітей.

Під час суду враховуються зокрема такі обставини:

чи ухилявся свідомо спадкоємець від своїх зобов'язань;

чи виконував спадкоємець свої обов'язки перед спадкодавцем;

чи потрібна була допомога спадкодавцю;

чи були можливості надати допомогу спадкоємцю.

Зверніть увагу! Якщо ж суд доведе неналежну поведінку спадкоємця, то він може визнати людину негідною. А це вже призводить до втрати права на спадщину.

Через що ще можуть позбавити права на спадщину

Як повідомляє Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції, підставами для усунення права на спадкування є такі випадки:

Людина умисно позбавила життя спадкодавця чи будь-кого з можливих спадкоємців або вчинила замах на їхнє життя (це не стосується особи, яка вчинили такий замах, якщо спадкодавець, знаючи про це, все ж призначив її своїм спадкоємцем за заповітом). Особа умисно перешкоджала спадкодавцеві скласти заповіт, внести до нього зміни або скасувати заповіт і цим сприяла виникненню права на спадкування у них самих чи в інших осіб або сприяла збільшенню їхньої частки у спадщині. Батьки після дитини, щодо якої вони були позбавлені батьківських прав і їхні права не були поновлені на час відкриття спадщини. Батьки (усиновлювачі) та повнолітні діти або інші особи ухилялися від виконання обов’язку щодо утримання спадкодавця, якщо ця обставина встановлена судом. Одна після одної особи, шлюб між якими є недійсним або визнаний таким за рішенням суду. Якщо шлюб визнаний недійсним після смерті одного з подружжя, то за другим з подружжя, який його пережив і не знав та не міг знати про перешкоди до реєстрації шлюбу, суд може визнати право на спадкування частки того з подружжя, хто помер, у майні, яке було набуте ними за час цього шлюбу.

Зауважте! Перелічені підстави поширюються на всіх спадкоємців, у тому числі й на тих, хто має право на обов’язкову частку у спадщині, а також на осіб, на користь яких зроблено заповідальний відказ.