Чи впливає прописка на право на спадок
Однак це твердження є помилковим, пише 24 Канал з посиланням на правозахисницю Нероду Аллу.
Читайте також Хто може претендувати на спадщину померлого родича
Річ у тім, що реєстрація не породжує право власності на майно. Також прописка не створює підстав для спадкування.
Загалом реєстрація надає право лише користування та проживання і все,
– йдеться на сайті адвокатки.
Право власності може виникати лише на підставі:
- Рішення суду про визнання права на майно, яке набрало законної сили.
- Договорів (дарування, обмін, купівля-продаж).
- Спадкування (за заповітом чи за законом).
- На підставі закону.
Важливо! Тобто якщо зареєструвати людину у своєму майні, то у неї не створюється автоматично право на майно.