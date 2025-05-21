Кто имеет право на пенсию в связи с потерей кормильца

Пенсию в связи с потерей кормильца назначают в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Выплаты могут получить нетрудоспособные члены семьи умершего, которые были на его иждивении до смерти, если у кормильца был страховой стаж, необходимый для назначения пенсии по III группе инвалидности, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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На пенсию могут претендовать:

муж или жена, отец и мать, если они имеют инвалидность или достигли пенсионного возраста;

дети умершего, в том числе и те, которые родились в течение 10 месяцев со дня его смерти, которым не исполнилось 18 лет;

дети, достигшие совершеннолетия, однако получившие инвалидность до 18 лет;

дети, которые учатся в школе, профессиональных училищах или высших учебных заведениях на дневной форме до завершения обучения, но не дольше чем до 23 лет;

дети-сироты до 23 лет, независимо от обучения.

Усыновленные дети имеют право на пенсию наравне с родными детьми.

Важно! Детям пенсия назначается независимо от того, были они на содержании умершего кормильца или нет.

Как получить пенсию в связи с потерей кормильца

Чтобы получить пенсию в связи с потерей кормильца, необходимо обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины или получить услугу онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда или на портале "Дія".

Для оформления пенсии необходимо подать ряд документов:

заявление на назначение пенсии;

документ о месте жительства или регистрации;

индивидуальные сведения о застрахованном лице за период с 01 июля 2000 года (справку ОК-5);

документ о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (ИНН) или свидетельство об общеобязательном государственном социальном страховании человека, которому назначается пенсия, и умершего кормильца;

свидетельство о рождении или паспорт человека, которому назначается пенсия;

справку о составе семьи умершего кормильца (при наличии);

копии документов, удостоверяющих родственные отношения члена семьи с умершим кормильцем (при наличии);

свидетельство о смерти кормильца;

справки из учебных заведений об обучении ребенка на дневной форме;

справку о том, что муж или жена, один из ближайших родственников кормильца независимо от возраста и трудоспособности не работают и заняты уходом за ребенком умершего до достижения им 8 лет;

документ о пребывании членов семьи (кроме детей) на иждивении умершего кормильца;

документ о стаже умершего.

Размер выплат в связи с потерей кормильца зависит от пенсии по возрасту, которую получал или мог получать умерший. Для одного нетрудоспособного члена семьи она составляет 50% от пенсии по возрасту кормильца, для двух и более – 100%, распределенные между ними равными частями.

Стоит знать! Решение о назначении пенсии в связи с потерей кормильца принимают не позднее десяти дней после поступления заявления.