Как жене перейти на пенсию умершего мужа и наоборот

Если один из супругов пенсионеров умер, другой может перейти с пенсии по возрасту на пенсию в связи с потерей кормильца и получать дополнительные выплаты, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Закон Украины определяет, что жена или муж, достигшие пенсионного возраста, относится к нетрудоспособным членам семьи и имеют право на пенсию в связи с потерей кормильца. Однако есть условие – на момент смерти одного из супругов они должны были проживать вместе. Размер такой пенсии составляет 50% от пенсии по возрасту умершего супруга (супруги).

Также выплаты по потере кормильца могут получать:

Отец, мать умершего;

Дети умершего кормильца, которые не достигли 8 лет или старше этого возраста, если они стали лицами с инвалидностью до достижения 8 лет;

Дети, которые учатся на дневной форме обучения в школах, а также профессионально-технических, высших учебных заведениях, – до окончания такими детьми учебных заведений, но не дольше чем до достижения ими 23 лет.

Важно! В случае наличия двух и более претендентов на пенсию по случаю потери кормильца, 100% пенсии по возрасту умершего распределяется между ними равными частями.

Чем подтвердить, что муж или жена были на содержании?

Подтверждением содержания может быть справка от органов местной власти. Если эти учреждения отказываются выдавать такую справку, то факт пребывания на иждивении можно установить в судебном порядке.

Для этого гражданин обращается в суд с соответствующим заявлением и прилагает:

Копию свидетельства о смерти кормильца;

Копию свидетельства о браке;

Доказательства, которые подтверждают факт нахождения заявителя на иждивении умершего лица (документы, акты, письма делового и личного характера, справку о доходах, справку о размере своей пенсии);

Доказательства, которые устанавливают, что предоставленные заявителю средства были основным и постоянным источником для его существования (квитанции и другие документы, которые свидетельствуют о получении заявителем денежных средств или другой помощи от кормильца; квитанции, которые подтверждают расходы заявителя);

Справку из органов местной власти, что заявитель обращался к ним для получения документа, подтверждающего факт нахождения на иждивении, однако ему отказали из-за отсутствия сведений о содержании.

После получения справки от местной власти или судебного решения необходимо подать заявление в органы ПФУ.