Кто из пенсионеров имеет право получать пенсию быстрее

Быстрее выплаты поступают именно через банк, сообщает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд.

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Укрпочтой средства передаются медленнее. Это связано с тем, что именно процесс выплаты пенсии через почту длиннее. В частности, стоит учитывать время доставки почтальоном выплаты к пенсионеру.

Ускорить получение пенсии можно только одним методом – изменить способ выдачи средств. То есть, вместо Укрпочты выбрать банк.

Вы можете подать заявление на изменение способа выплаты пенсии, но именно дата выплаты пенсии не может быть изменена по просьбе пенсионера,

– отметила специалист главного управления ПФУ Екатерина Дыбенко.

Обратите внимание! Дыбенко отметила и то, что выбрать дату выдачи пенсии никак нельзя. Пенсионная выплата поступает пенсионеру ежемесячно с 4 по 25 число.