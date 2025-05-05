В какие числа приходит пенсия в банке

Пенсионный фонд ежемесячно осуществляет платежи украинцам в период с 4 по 25 число, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Важно понимать, что точная дата зачисления пенсии может варьироваться в зависимости от выбранного способа доставки (через банк или через почтовые отделения), а также от места фактического проживания пенсионера.

Если пенсионер получает пенсию на счет в банке, выплата осуществляется согласно внутреннему графику банковского учреждения. Чаще всего пенсионеры, которые пользуются банковским обслуживанием, получают средства в период с 4 по 10 число месяца.

Когда приходят выплаты на Укрпочте

Если человек получает пенсию через Укрпочту, выплаты осуществляются в соответствии с графиками обслуживания, которые формируются отдельно в каждом населенном пункте. Почтальон может принести деньги домой, или же пенсионер получит их в отделении связи. Это гарантированно должно происходить с 4 по 25 число.

Важно! В случае, если гражданин только что получил право на пенсию, ее выплата не происходит немедленно. В первые месяцы после назначения может пройти 1-2 месяца, пока будет осуществлено первое зачисление. Конкретную дату первой выплаты Пенсионный фонд отмечает в документе о назначении пенсии, поэтому ее можно уточнить непосредственно в отделении или онлайн через личный кабинет на портале ПФУ.