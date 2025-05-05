В які числа приходить пенсія у банку

Пенсійний фонд щомісяця здійснює платежі українцям у період з 4 по 25 число, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Читайте також Порахуємо пенсію: скільки отримуватиме українець з 21 роком стажу

Важливо розуміти, що точна дата зарахування пенсії може варіюватися залежно від обраного способу доставки (через банк або через поштові відділення), а також від місця фактичного проживання пенсіонера.

Якщо пенсіонер отримує пенсію на рахунок у банку, виплата здійснюється згідно з внутрішнім графіком банківської установи. Найчастіше пенсіонери, які користуються банківським обслуговуванням, отримують кошти в період із 4 по 10 число місяця.

Коли приходять виплати на Укрпошті

Якщо людина отримує пенсію через Укрпошту, виплати здійснюються відповідно до графіків обслуговування, які формуються окремо в кожному населеному пункті. Поштар може принести гроші додому, або ж пенсіонер отримає їх у відділенні зв’язку. Це гарантовано має відбуватися з 4 по 25 число.

Важливо! У разі, якщо громадянин щойно отримав право на пенсію, її виплата не відбувається негайно. У перші місяці після призначення може пройти 1-2 місяці, поки буде здійснено перше зарахування. Конкретну дату першої виплати Пенсійний фонд зазначає в документі про призначення пенсії, тому її можна уточнити безпосередньо у відділенні або онлайн через особистий кабінет на порталі ПФУ.