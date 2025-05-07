Какими будут новые санкции против России

Еврокомиссия предлагает расширить перечень подсанкционных лиц и добавить ограничения в отношении еще 100 судов, которые принадлежали к теневому флоту России, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Обратите внимание! На этот раз предложения Еврокомиссии могут согласовать несколько быстрее. Стоит заметить и то, что предложен новый пакет ограничений был оперативно, именно из-за отсутствия предварительных неофициальных консультаций.

Согласно данным источников Reuters, ограничения будут касаться:

примерно 50 физических и юридических лиц (5 из них находятся в Китае);

31 компании, они были замечены в сотрудничестве с российскими вооруженными силами или обходе санкций (13 из этих компаний расположены за пределами России).

Как указывает один из источников, на этот раз целью было показать, что весь союз 27 стран однозначно поддерживает Украину и выступает против действий России. Особенно актуально это действие на фоне угроз Венгрии ввести вето.