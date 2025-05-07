Хто з пенсіонерів має право отримувати пенсію швидше

Швидше виплати надходять саме через банк, повідомляє 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд.

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Укрпоштою кошти передаються повільніше. Це пов'язано з тим, що саме процес виплати пенсії через пошту довший. Зокрема, варто враховувати час доставки поштарем виплати до пенсіонера.

Пришвидшити отримання пенсії можна лише одним методом – змінити спосіб видачі коштів. Тобто, замість Укрпошти обрати банк.

Ви можете подати заяву на зміну способу виплати пенсії, але саме дата виплати пенсії не може бути змінена на прохання пенсіонера,

– наголосила фахівчиня головного управління ПФУ Катерина Дибенко.

Зверніть увагу! Дибенко зауважила і те, що обрати дату видачі пенсії ніяк не можна. Пенсійна виплата надходить пенсіонеру щомісячно з 4 по 25 число.