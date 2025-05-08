Як дружині перейти на пенсію померлого чоловіки й навпаки

Якщо один з подружжя пенсіонерів помер, інший може перейти з пенсії за віком на пенсію у зв’язку з втратою годувальника та отримувати додаткові виплати, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Закон України визначає, що дружина чи чоловік, які досягла пенсійного віку, належить до непрацездатних членів сім’ї і мають право пенсії у зв’язку з втратою годувальника. Проте є умова – на момент смерті одного з подружжя вони мали проживати разом. Розмір такої пенсії складає 50% від пенсії за віком померлого чоловіка (дружини).

Також виплати через втрату годувальника можуть отримувати:

Батько, мати померлого;

Діти померлого годувальника, які не досягли 8 років або старші цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення 8 років;

Діти, які навчаються за денною формою навчання у школах, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах, – до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.

Важливо! У випадку наявності двох та більше претендентів на пенсію через втрату годувальника, 100% пенсії за віком померлого розподіляється між ними рівними частинами.

Чим підтвердити, що чоловік чи дружина були на утриманні?

Підтвердженням утримання може бути довідка від органів місцевої влади. Якщо ці установи відмовляються видавати таку довідку, то факт перебування на утриманні можна встановити в судовому порядку.

Для цього громадянин звертається до суду з відповідною заявою і додає:

Копію свідоцтва про смерть годувальника;

Копію свідоцтва про шлюб;

Докази, які підтверджують факт знаходження заявника на утриманні померлої особи (документи, акти, листи ділового і особистого характеру, довідку про доходи, довідку про розмір своєї пенсії);

Докази, які встановлюють, що надані заявникові кошти були основним і постійним джерелом для його існування (квитанції і інші документи, які свідчать про отримання заявником грошових коштів або іншої допомоги від годувальника; квитанції, які підтверджують витрати заявника);

Довідку з органів місцевої влади, що заявник звертався до них для отримання документа, підтверджуючого факт знаходження на утриманні, проте йому відмовили через відсутність відомостей про утримання.

Після отримання довідки від місцевої влади або судового рішення необхідно подати заяву в органи ПФУ.