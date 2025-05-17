Какие выплаты за погибшего

В общем, размер выплаты зависит от того, связана ли гибель военнослужащего напрямую с боевыми действиями, передает 24 Канал со ссылкой на Минобороны.

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Если военный погиб во время боевых действий или в результате ранения, полученного во время службы, семья имеет право на единовременную выплату в размере 15 миллионов гривен.

Эта сумма выплачивается частями: 20% (3 миллиона гривен) сразу, остальные – ежемесячно в течение 40 месяцев.

Заметьте! В случаях, когда смерть военного не связана с боевыми действиями (например, из-за болезни или несчастного случая во время службы), выплата составляет 750 прожиточных минимумов. В 2025 году это примерно 2,27 миллиона гривен.

Пенсия в случае гибели военного

Нетрудоспособные члены семьи погибшего военнослужащего – в частности дети, родители или вдова/вдовец – могут получать пенсию в связи с потерей кормильца:

70% от денежного обеспечения погибшего, если получатель один;

по 50% – если получателей двое или больше.

Право на получение государственной помощи имеют:

родители погибшего;

один из супругов;

дети до 18 лет или совершеннолетние нетрудоспособные дети;

другие родственники, которые находились на иждивении погибшего.

Кстати! Государство компенсирует расходы на погребение погибшего военного. В 2025 году эта сумма составляет 15 140 гривен.