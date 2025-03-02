Выплаты для родителей погибшего военного

Также выплаты могут получать муж или жена, несовершеннолетние дети и иждивенцы погибшего, передает 24 Канал со ссылкой на Безоплатную правовую помощь.

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Так семьи погибших лиц должны получить единовременную денежную помощь в размере 15 000 000 гривен от государства.

Реализовать это право возможно со дня его возникновения. Днем возникновения является дата гибели лица, в период действия военного положения, указанная в свидетельстве о смерти.

Важно! Выплату не могут получить граждане России или Белоруссии и лица, постоянно проживающие на территориях этих стран, лиц, которые осуждены за государственную измену, коллаборационную деятельность, пособничество государству-агрессору.

Льготы для родителей погибшего военного

Также родители погибшего военного или военнослужащей имеют право на ряд льгот.

Медицинские льготы:

бесплатное получение лекарств, лекарственных средств, иммунобиологических препаратов и изделий медицинского назначения по рецептам врачей;

бесплатное первоочередное зубопротезирование (за исключением протезирования из драгоценных металлов);

ежегодное медицинское обследование и диспансеризация с привлечением необходимых специалистов;

первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях, аптеках и первоочередная госпитализация.

Трудовые льготы:

выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов средней заработной платы независимо от стажа работы;

использование очередного ежегодного отпуска в удобное время;

получение дополнительного отпуска без сохранения заработной платы сроком до двух недель в год;

преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата работников в связи с изменениями в организации производства и труда и на трудоустройство в случае ликвидации предприятия, учреждения, организации.

Жилищные льготы:

внеочередное обеспечение жилой площадью лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий;

получение займа на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт жилых домов и подворных построек, присоединение их к инженерным сетям, коммуникаций, а также займа на строительство или приобретение дачных домов и благоустройство садовых участков с погашением его в течение 10 лет начиная с пятого года после окончания строительства;

первоочередное право на вступление в жилищно-строительные (жилищные) кооперативы, кооперативы по строительству и эксплуатации коллективных гаражей, в садоводческие общества, на приобретение материалов для индивидуального строительства и садовых домов, техническое обслуживание и обеспечение стоянками транспортных средств.

Льготы в сфере коммунальных услуг: