Выплаты для родителей погибшего военного
Также выплаты могут получать муж или жена, несовершеннолетние дети и иждивенцы погибшего, передает 24 Канал со ссылкой на Безоплатную правовую помощь.
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Так семьи погибших лиц должны получить единовременную денежную помощь в размере 15 000 000 гривен от государства.
Реализовать это право возможно со дня его возникновения. Днем возникновения является дата гибели лица, в период действия военного положения, указанная в свидетельстве о смерти.
Важно! Выплату не могут получить граждане России или Белоруссии и лица, постоянно проживающие на территориях этих стран, лиц, которые осуждены за государственную измену, коллаборационную деятельность, пособничество государству-агрессору.
Льготы для родителей погибшего военного
Также родители погибшего военного или военнослужащей имеют право на ряд льгот.
Медицинские льготы:
- бесплатное получение лекарств, лекарственных средств, иммунобиологических препаратов и изделий медицинского назначения по рецептам врачей;
- бесплатное первоочередное зубопротезирование (за исключением протезирования из драгоценных металлов);
- ежегодное медицинское обследование и диспансеризация с привлечением необходимых специалистов;
- первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях, аптеках и первоочередная госпитализация.
Трудовые льготы:
- выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов средней заработной платы независимо от стажа работы;
- использование очередного ежегодного отпуска в удобное время;
- получение дополнительного отпуска без сохранения заработной платы сроком до двух недель в год;
- преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата работников в связи с изменениями в организации производства и труда и на трудоустройство в случае ликвидации предприятия, учреждения, организации.
Жилищные льготы:
- внеочередное обеспечение жилой площадью лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
- получение займа на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт жилых домов и подворных построек, присоединение их к инженерным сетям, коммуникаций, а также займа на строительство или приобретение дачных домов и благоустройство садовых участков с погашением его в течение 10 лет начиная с пятого года после окончания строительства;
- первоочередное право на вступление в жилищно-строительные (жилищные) кооперативы, кооперативы по строительству и эксплуатации коллективных гаражей, в садоводческие общества, на приобретение материалов для индивидуального строительства и садовых домов, техническое обслуживание и обеспечение стоянками транспортных средств.
Льготы в сфере коммунальных услуг:
- 50% скидка платы за пользование жильем (квартирная плата) в пределах норм, предусмотренных действующим законодательством (21 кв. метр общей площади жилья на каждое лицо, которое постоянно проживает в жилом помещении (доме) и имеет право на скидку платы, и дополнительно 10,5 кв. метра на семью);
- 50% скидка платы за пользование коммунальными услугами (газом, электроэнергией и другими услугами) и сжиженным баллонным газом для бытовых нужд в пределах средних норм потребления;
- 50% скидка стоимости топлива, в том числе жидкого, в пределах норм, установленных для продажи населению, для лиц, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления;
- внеочередной бесплатный капитальный ремонт собственных жилых домов и первоочередной текущий ремонт жилых домов и квартир.