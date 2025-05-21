Хто має право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника

Пенсію у зв’язку з втратою годувальника призначають відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Виплати можуть отримати непрацездатні члени сім’ї померлого, які були на його утриманні до смерті, якщо у годувальника був страховий стаж, необхідний для призначення пенсії по ІІІ групі інвалідності, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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На пенсію можуть претендувати:

чоловік чи дружина, батько та мати, якщо вони мають інвалідність або досягли пенсійного віку;

діти померлого, у тому числі й ті, які народилися протягом 10 місяців з дня його смерті, яким не виповнилося 18 років;

діти, що досягли повноліття, однак отримали інвалідність до 18 років;

діти, які навчаються у школі, професійних училищах чи вищих навчальних закладах на денній формі до завершення навчання, але не довше ніж до 23 років;

діти-сироти до 23 років, незалежно від навчання.

Усиновлені діти мають право на пенсію на рівні з рідними дітьми.

Важливо! Дітям пенсія призначається незалежно від того, були вони на утриманні померлого годувальника чи ні.

Як отримати пенсію у зв’язку з втратою годувальника

Щоб отримати пенсію у зв’язку з втратою годувальника, необхідно звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України або отримати послугу онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду чи на порталі "Дія".

Для оформлення пенсії необхідно подати низку документів:

заяву на призначення пенсії;

документ про місце проживання чи реєстрації;

індивідуальні відомості про застраховану особу за період з 01 липня 2000 року (довідку ОК-5);

документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ІПН) або свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування людини, якій призначається пенсія, та померлого годувальника;

свідоцтво про народження або паспорт людини, якій призначається пенсія;

довідку про склад сім’ї померлого годувальника (за наявності);

копії документів, що засвідчують родинні стосунки члена сім’ї з померлим годувальником (за наявності);

свідоцтво про смерть годувальника;

довідки з навчальних закладів про навчання дитини за денною формою;

довідку про те, що чоловік чи дружина, один з найближчих родичів годувальника незалежно від віку і працездатності не працюють і зайняті доглядом за дитиною померлого до досягнення нею 8 років;

документ про перебування членів сім’ї (крім дітей) на утриманні померлого годувальника;

документ про стаж померлого.

Розмір виплат у зв’язку із втратою годувальника залежить від пенсії за віком, яку отримував чи міг отримувати померлий. Для одного непрацездатного члена сім’ї вона становить 50% від пенсії за віком годувальника, для двох і більше – 100%, розподілені між ними рівними частинами.

Варто знати! Рішення про призначення пенсії у зв’язку із втратою годувальника ухвалюють не пізніше десяти днів після надходження заяви.