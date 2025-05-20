Кому выплачивают три пенсии

В большинстве случаев родные умершего пенсионера могут получить выплату в размере двухмесячной пенсии, сообщает 24 Канал со ссылкой на Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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Если умерший получал пенсию как военный, семья может рассчитывать на повышенную помощь на погребение.

Выплата составит сумму, эквивалентную трем месячным пенсиям, но не менее пятикратного прожиточного минимума для трудоспособных лиц - в 2025 году это 3 028 гривен.

Важно! Если захоронение осуществлено за счет государства, помощь не предоставляется.

Кто имеет право на выплату

Право на получение недополученной пенсии имеют:

Члены семьи, проживавшие вместе с пенсионером на день его смерти.

Нетрудоспособные члены семьи, которые находились на содержании умершего, независимо от совместного проживания.

Важно! Если такие лица не обратились за выплатой в течение шести месяцев со дня смерти пенсионера, сумма недополученной пенсии входит в состав наследства и может быть получена наследниками по закону или завещанию.