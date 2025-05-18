Размер пособия на погребение

Лицу, которое занимается погребением пенсионера после его смерти, выплачивается помощь в размере двухмесячной пенсии, которую тот получал при жизни, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Если умерший получал пенсию как военнослужащий, тогда помощь на погребение будет больше. Его родственники смогут получить трехмесячную пенсию умершего, однако не менее пятикратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц. В 2025 году он составляет 3 028 гривен.

Следует знать! Помощь на погребение не выплачивается, если пенсионера похоронили за счет государства.

Как получить пособие на погребение

Чтобы получить от государства помощь на погребение умершего пенсионера, следует обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда Украины. Для получения выплат необходимо подать перечень документов:

заявление о выплате пособия на погребение;

свидетельство о смерти пенсионера;

паспорт или другой документ, который удостоверяет личность заявителя;

выписку из Госреестра о смерти для получения пособия на погребение;

реквизиты банковского счета в формате ІВАN.

Важно! Для заявителей, которые согласно паспорту зарегистрированы на временно оккупированных территориях, необходимо подать справку о постановке на учет внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).