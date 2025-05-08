Кто может рассчитывать на пособие на погребение

Предполагается, что помощь предоставляется в случае смерти застрахованного, а также членов семьи, которые находились на его содержании, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Речь идет о таких членах семьи:

жена (муж);

дети, братья, сестры и внуки, которые не достигли 18 лет или старше, если они стали лицами с инвалидностью до 18 лет (братья, сестры и внуки – при условии, что они не имеют трудоспособных родителей), а соискатели профессионального (профессионально-технической), профессионального предвысшего и высшего образования из числа лиц, указанных в этом пункте, которые учились по дневной форме получения образования, – до 23 лет;

отец, мать;

дед, бабушки по прямой линии родства.

Обратите внимание! К членам семьи, которые были на содержании застрахованного лица, относятся лица, если они были на полном содержании или получали от застрахованного лица помощь, которая была для них постоянным и основным источником средств к существованию.

Какой размер пособия в 2025 году

Размер помощи сейчас зависит от закона, по которому пенсионер или пенсионерка получали пенсию:

обычная пенсия – двухмесячный размер пенсии умершего;

военная пенсия – выплата, чей размер составляет трехмесячный размер пенсии, но не менее 13 420 гривен.

Как получить выплаты

Для получения помощи на погребение от государства следует обратиться в Пенсионный фонд и подать паспорт и идентификационный код заявителя. Также нужно иметь с собой заявление на выплату помощи и выписку из Государственного реестра актов гражданского состояния или справку о смерти пенсионера, а также свидетельство о смерти.

Важно! Решение о назначении пособия принимается страхователем или уполномоченными им лицами не позднее дня, следующего за днем обращения, и выплачивается не позднее следующего рабочего дня после получения страхователем страховых средств от уполномоченного органа управления.