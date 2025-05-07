Кто может претендовать на пенсию

Пенсия в связи с потерей кормильца назначается нетрудоспособным членам семьи умершего, которые были на его иждивении, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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К нетрудоспособным членам семьи относятся:

Муж (жена), отец, мать, если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста;

Дети (в том числе дети, которые родились в течение 10 месяцев со дня смерти кормильца) умершего кормильца, которые не достигли 8 лет или старше этого возраста, если они стали лицами с инвалидностью до достижения 8 лет;

Дети, которые учатся на дневной форме обучения в школах, а также профессионально-технических, высших учебных заведениях, – до окончания такими детьми учебных заведений, но не дольше чем до достижения ими 23 лет.

Члены семьи умершего кормильца, для которых его помощь была постоянным и основным источником средств к существованию, но и которые сами получали пенсию, имеют право, по желанию, перейти на пенсию в связи с потерей кормильца.

Какой размер пенсии

Пенсию по случаю потери кормильца назначают в размере:

На одного нетрудоспособного члена семьи – 50% пенсии по возрасту умершего кормильца;

На двух и более нетрудоспособных членов семьи – 100% пенсии по возрасту умершего кормильца, которая распределяется между ними равными частями.

Однако минимальный размер таких выплат с учетом ежемесячной государственной помощи не может быть ниже:

На одного нетрудоспособного члена семьи – 100% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;

На двух нетрудоспособных членов семьи – 120% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;

На трех и более нетрудоспособных членов семьи – 150% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Обратите внимание! Пенсия в связи с потерей кормильца назначается со дня, следующего за днем смерти кормильца. Членам семьи, которые достигли пенсионного возраста и имеют имеющийся страховой стаж, такая пенсия назначается пожизненно.