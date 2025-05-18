Розмір допомоги на поховання

Особі, яка займається похованням пенсіонера після його смерті, виплачується допомога у розмірі двомісячної пенсії, яку той отримував за життя, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Якщо померлий одержував пенсію як військовослужбовець, тоді допомога на поховання буде більшою. Його родичі зможуть отримати тримісячну пенсію померлого, однак не менше п’ятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. У 2025 році він складає 3 028 гривень.

Слід знати! Допомога на поховання не виплачується, якщо пенсіонера поховали за рахунок держави.

Як отримати допомогу на поховання

Щоб отримати від держави допомогу на поховання померлого пенсіонера, слід звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду України. Для отримання виплат необхідно подати перелік документів:

заяву про виплату допомоги на поховання;

свідоцтво про смерть пенсіонера;

паспорт або інший документ, який посвідчує особу заявника;

витяг з Держреєстру про смерть для отримання допомоги на поховання;

реквізити банківського рахунку у форматі ІВАN.

Важливо! Для заявників, які згідно з паспортом зареєстровані на тимчасово окупованих територіях, необхідно подати довідку про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб (ВПО).