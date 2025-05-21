Проте деяким категоріям військовозобов'язаних дозволений виїзд за кордон. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар адвоката Андрія Новака "Українській правді".

Новини до теми Виїзд за кордон під час воєнного стану: кому та за яких умов дозволений

Чи можуть родичі загиблих та зниклих безвісти військових виїхати за кордон

За словами адвоката, виїхати за кордон під час воєнного стану мають право близькі родичі (дружина, чоловік, син, донька, батько, мати, повнорідні або неповнорідні брат чи сестра):

військових, які загинули або пропали безвісти під час проведення антитерористичної операції (АТО). Зокрема, військовослужбовців, які загинули під час безпосередньої участі у бойових діях, тих, які займалися забезпеченням проведення АТО і тих, які перебували в районах антитерористичної операції на момент її проведення;

військових, які загинули або зникли безвісти під час стримування збройної агресії Росії у Донецьких та Луганських областях та захисту України під час воєнного стану (повномасштабного вторгнення);

учасників Революції Гідності, яким посмертно присвоїли звання Героя України.

Зазначимо, що для того, аби отримати дозвіл на перетин кордону потрібно оформити відстрочку від мобілізації або мати із собою документи, що підтверджуватимуть обставини загибелі військового та родинні зв’язки з ним.

Такими документами можуть бути:

засвідчені копії свідоцтва про народження, свідоцтва про шлюб, посвідчення члена сім’ї загиблого захисника чи захисниці України або ветерана війни;

витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни;

сповіщення, копія акта службового розслідування чи витягу з наказу про виключення військового зі списків особового складу (де зазначена підстава, наприклад, загибель або оголошення військового зниклим безвісти), висновок судово-медичної експертизи, який підтверджує обставини загибелі військового;

засвідчена копія витягу з наказу Антитерористичного центру при СБУ про залучення до безпосередньої участі в антитерористичній операції або забезпеченні її проведення;

рішення суду про оголошення людини померлою;

витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин;

рішення суду про визнання особи безвісно відсутньою;

посвідчення, що підтверджує присвоєння звання Героя України за участь у Революції Гідності;

витяг з указу Президента України про присвоєння звання Героя України.

Адвокат каже, що збирати документи для виїзду доведеться в будь-якому випадку, адже вони потрібні й для оформлення відстрочки.

Щоб отримати відстрочку з цієї підстави, все одно потрібно підготувати документи, які підтверджують смерть або зникнення безвісти військового та родинні зв'язки з ним. Тому, мабуть, 90% людей будуть виїжджати за відстрочкою. Головне – довести, що вона у вас є,

– каже адвокат.

Зазначимо, що виїжджати за кордон також можуть чоловіки з інвалідністю, супроводжуючі осіб з інвалідністю, доглядальники, батьки з дітьми з інвалідністю тощо.