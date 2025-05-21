Однако некоторым категориям военнообязанных разрешен выезд за границу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий адвоката Андрея Новака "Украинской правде".

Новости к теме Выезд за границу во время военного положения: кому и при каких условиях разрешен

Могут ли родственники погибших и пропавших без вести военных выехать за границу

По словам адвоката, выехать за границу во время военного положения имеют право близкие родственники (жена, муж, сын, дочь, отец, мать, полнородные или неполнородные брат или сестра):

военных, погибших или пропавших без вести во время проведения антитеррористической операции (АТО). В частности, военнослужащих, погибших во время непосредственного участия в боевых действиях, тех, которые занимались обеспечением проведения АТО и тех, которые находились в районах антитеррористической операции на момент ее проведения;

военных, которые погибли или пропали без вести во время сдерживания вооруженной агрессии России в Донецких и Луганских областях и защиты Украины во время военного положения (полномасштабного вторжения);

участников Революции Достоинства, которым посмертно присвоили звание Героя Украины.

Отметим, что для того, чтобы получить разрешение на пересечение границы нужно оформить отсрочку от мобилизации или иметь с собой документы, подтверждающие обстоятельства гибели военного и родственные связи с ним.

Такими документами могут быть:

заверенные копии свидетельства о рождении, свидетельства о браке, удостоверение члена семьи погибшего защитника или защитницы Украины или ветерана войны;

выписка из Единого государственного реестра ветеранов войны;

извещение, копия акта служебного расследования или выписки из приказа об исключении военного из списков личного состава (где указано основание, например, гибель или объявления военного пропавшим без вести), заключение судебно-медицинской экспертизы, подтверждающее обстоятельства гибели военного;

заверенная копия выписки из приказа Антитеррористического центра при СБУ о привлечении к непосредственному участию в антитеррористической операции или обеспечении ее проведения;

решение суда об объявлении человека умершим;

выписка из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах;

решение суда о признании лица безвестно отсутствующим;

удостоверение, подтверждающее присвоение звания Героя Украины за участие в Революции Достоинства;

выписка из указа Президента Украины о присвоении звания Героя Украины.

Адвокат говорит, что собирать документы для выезда придется в любом случае, ведь они нужны и для оформления отсрочки.

Чтобы получить отсрочку по этому основанию, все равно нужно подготовить документы, подтверждающие смерть или пропажу без вести военного и родственные связи с ним. Поэтому, пожалуй, 90% людей будут выезжать за отсрочкой. Главное – доказать, что она у вас есть,

– говорит адвокат.

Отметим, что выезжать за границу также могут мужчины с инвалидностью, сопровождающие лиц с инвалидностью, сиделки, родители с детьми с инвалидностью и тому подобное.