Проте є й ті, хто за наявності необхідних документів може вирушити за кордон. Про це повідомляє 24 Канал.

Новини до теми Хто з чоловіків може виїжджати за кордон з України у 2025 році: повний перелік

Хто може виїхати за кордон

Зауважимо, що військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть виїжджати з України. Проте це дозволено у випадку виключення з військового обліку.

Після цього людина більше не належить до категорії резервістів або військовослужбовців строкової служби.

Варто зазначити, що виключенню з військового обліку підлягають громадяни України, які:

призвані чи прийняті на військову службу;

проходять військову службу (навчання) у вищих військових закладах освіти та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;

визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку;

досягли граничного віку перебування в запасі;

припинили громадянство України;

були раніше засуджені до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину;

направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру;

померли або визнані в установленому законом порядку безвісти зниклими чи оголошені померлими.

Втім, зауважимо, що, аби перетнути кордон таким громадянам необхідно мати відповідні документи, які підтверджують виключення з обліку. Їм потрібно пред'явити закордонний паспорт, військовий квиток та витяг у Резерв+ із відміткою про виключення з військового обліку.

У випадку, якщо виключення з обліку відбулося за станом здоров'я, особі також треба мати відповідний висновок ВЛК.

Зауважимо, що за порушення військового обліку передбачено покарання. Мовиться про адміністративну відповідальність та покарання у вигляді штрафу від 17 000 до 25 500 гривень.

Окрім цього, передбачено кримінальну відповідальність, якщо порушення правил військового обліку є систематичним та пов'язане з ухиленням від військової служби.