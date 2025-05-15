Проте є й ті, хто за наявності необхідних документів може вирушити за кордон. Про це повідомляє 24 Канал.
Новини до теми Хто з чоловіків може виїжджати за кордон з України у 2025 році: повний перелік
Хто може виїхати за кордон
Зауважимо, що військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть виїжджати з України. Проте це дозволено у випадку виключення з військового обліку.
Після цього людина більше не належить до категорії резервістів або військовослужбовців строкової служби.
Варто зазначити, що виключенню з військового обліку підлягають громадяни України, які:
- призвані чи прийняті на військову службу;
- проходять військову службу (навчання) у вищих військових закладах освіти та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;
- визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку;
- досягли граничного віку перебування в запасі;
- припинили громадянство України;
- були раніше засуджені до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину;
- направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру;
- померли або визнані в установленому законом порядку безвісти зниклими чи оголошені померлими.
Втім, зауважимо, що, аби перетнути кордон таким громадянам необхідно мати відповідні документи, які підтверджують виключення з обліку. Їм потрібно пред'явити закордонний паспорт, військовий квиток та витяг у Резерв+ із відміткою про виключення з військового обліку.
У випадку, якщо виключення з обліку відбулося за станом здоров'я, особі також треба мати відповідний висновок ВЛК.
Зауважимо, що за порушення військового обліку передбачено покарання. Мовиться про адміністративну відповідальність та покарання у вигляді штрафу від 17 000 до 25 500 гривень.
Окрім цього, передбачено кримінальну відповідальність, якщо порушення правил військового обліку є систематичним та пов'язане з ухиленням від військової служби.