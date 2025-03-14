Хто з військовозобов'язаних чоловіків має право на виїзд у 2025 році, розповідає 24 Канал.

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Хто з чоловіків має право на виїзд за кордон

Чоловіки з інвалідністю I, II або III групи

Необхідно мати посвідчення, що підтверджує статус людини з інвалідності, або пенсійне посвідчення чи документ про призначення соціальної допомоги.

Чоловіки, які супроводжують осіб з інвалідністю I або II групи

Потрібно надати документи, що підтверджують інвалідність супроводжуваної особи, документи про родинні зв'язки та підтвердження отримання державної допомоги на догляд, якщо така передбачена.

У рідкісних випадках чоловік може виїхати й у випадку, якщо в жінки 3 група інвалідності.

Багатодітні батьки

Чоловіки, які мають трьох і більше неповнолітніх дітей можуть виїжджати з країни. Необхідно мати свідоцтва про народження дітей або їх нотаріально засвідчені копії.

Чоловіки, які самостійно виховують дитину до 18 років

Потрібні документи, що підтверджують статус одинокого батька, такі як свідоцтво про народження дитини та рішення суду про позбавлення матері батьківських прав або її смерть.

Чоловіки, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти на війні

Потрібно надати документи, що підтверджують родинні зв'язки, та офіційні документи про загибель або зникнення родича.

Студенти, які навчаються за кордоном

Чоловіки віком від 18 до 22 років можуть виїхати за кордон. Проте вони мають стати учасниками академічної мобільності на один семестр та навчатися на денній формі для здобуття ступеня бакалавра будь-якого фаху або ж магістра медичного, фармацевтичного чи ветеринарного спрямування.

Військовослужбовці

Чоловіки-військові мають право на виїзд за кордон для відпустки чи навчання із дозволу від військової частини.



Прикордонники ретельно перевіряють документи чоловіків, які виїжджають з країни / ДПСУ

Водії

Наразі перетин кордону дозволений лише для водіїв міжнародних перевезень товарів, вантажів і пасажирів.

Чоловіки залізничники та моряки

Для перетину кордону чоловік з цієї категорії має працювати на міжнародних рейсах та надати разом зі стандартним пакетом документів: трудовий договір, лист судновласника чи оператора про намір укласти контракт.

Представники деяких професій

Спортсмени, тренери, дипломати, державні службовці та науковці, які отримали дозвіл на виїзд у відрядження або для участі у змаганнях. Необхідно мати офіційні запрошення або накази про відрядження.

Діячі культури та ЗМІ

Для перетину кордону необхідні підтвердні документи, зокрема лист від Мінкультури або Мінцифри, запрошення від іноземної організації та військово-обліковий документ.

Чоловіки, які виключені з військового обліку за станом здоров'я

Потрібно мати висновок військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби.

Зверніть увагу. При перетині кордону усі військовозобов'язані та призовники віком від 18 до 60 років обов'язково повинні мати з собою актуальні військово-облікові документи.