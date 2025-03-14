Кто из военнообязанных мужчин имеет право на выезд в 2025 году, рассказывает 24 Канал.

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Кто из мужчин имеет право на выезд за границу

Мужчины с инвалидностью I, II или III группы

Необходимо иметь удостоверение, подтверждающее статус человека по инвалидности, или пенсионное удостоверение или документ о назначении социальной помощи.

Мужчины, которые сопровождают лиц с инвалидностью I или II группы

Нужно предоставить документы, подтверждающие инвалидность сопровождаемого лица, документы о родственных связях и подтверждение получения государственной помощи на уход, если таковая предусмотрена.

В редких случаях мужчина может выехать и в случае, если у женщины 3 группа инвалидности.

Многодетные родители

Мужчины, которые имеют трех и более несовершеннолетних детей могут выезжать из страны. Необходимо иметь свидетельства о рождении детей или их нотариально заверенные копии.

Мужчины, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет

Нужны документы, подтверждающие статус одинокого отца, такие как свидетельство о рождении ребенка и решение суда о лишении матери родительских прав или ее смерть.

Мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести на войне

Нужно предоставить документы, подтверждающие родственные связи, и официальные документы о гибели или исчезновении родственника.

Студенты, которые учатся за рубежом

Мужчины в возрасте от 18 до 22 лет могут выехать за границу. Однако они должны стать участниками академической мобильности на один семестр и учиться на дневной форме для получения степени бакалавра любой специальности или магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления.

Военнослужащие

Мужчины-военные имеют право на выезд за границу для отпуска или обучения с разрешения от воинской части.



Пограничники тщательно проверяют документы мужчин, которые выезжают из страны / ГПСУ

Водители

Сейчас пересечение границы разрешено только для водителей международных перевозок товаров, грузов и пассажиров.

Мужчины железнодорожники и моряки

Для пересечения границы человек из этой категории должен работать на международных рейсах и предоставить вместе со стандартным пакетом документов: трудовой договор, письмо судовладельца или оператора о намерении заключить контракт.

Представители некоторых профессий

Спортсмены, тренеры, дипломаты, государственные служащие и ученые, которые получили разрешение на выезд в командировку или для участия в соревнованиях. Необходимо иметь официальные приглашения или приказы о командировке.

Деятели культуры и СМИ

Для пересечения границы необходимы подтверждающие документы, в частности письмо от Минкультуры или Минцифры, приглашение от иностранной организации и военно-учетный документ.

Мужчины, которые исключены из воинского учета по состоянию здоровья

Нужно иметь заключение военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе.

Обратите внимание. При пересечении границы все военнообязанные и призывники в возрасте от 18 до 60 лет обязательно должны иметь с собой актуальные военно-учетные документы.