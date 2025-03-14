Кто из военнообязанных мужчин имеет право на выезд в 2025 году, рассказывает 24 Канал.
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Кто из мужчин имеет право на выезд за границу
- Мужчины с инвалидностью I, II или III группы
Необходимо иметь удостоверение, подтверждающее статус человека по инвалидности, или пенсионное удостоверение или документ о назначении социальной помощи.
- Мужчины, которые сопровождают лиц с инвалидностью I или II группы
Нужно предоставить документы, подтверждающие инвалидность сопровождаемого лица, документы о родственных связях и подтверждение получения государственной помощи на уход, если таковая предусмотрена.
В редких случаях мужчина может выехать и в случае, если у женщины 3 группа инвалидности.
- Многодетные родители
Мужчины, которые имеют трех и более несовершеннолетних детей могут выезжать из страны. Необходимо иметь свидетельства о рождении детей или их нотариально заверенные копии.
- Мужчины, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет
Нужны документы, подтверждающие статус одинокого отца, такие как свидетельство о рождении ребенка и решение суда о лишении матери родительских прав или ее смерть.
- Мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести на войне
Нужно предоставить документы, подтверждающие родственные связи, и официальные документы о гибели или исчезновении родственника.
- Студенты, которые учатся за рубежом
Мужчины в возрасте от 18 до 22 лет могут выехать за границу. Однако они должны стать участниками академической мобильности на один семестр и учиться на дневной форме для получения степени бакалавра любой специальности или магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления.
- Военнослужащие
Мужчины-военные имеют право на выезд за границу для отпуска или обучения с разрешения от воинской части.
Пограничники тщательно проверяют документы мужчин, которые выезжают из страны / ГПСУ
- Водители
Сейчас пересечение границы разрешено только для водителей международных перевозок товаров, грузов и пассажиров.
- Мужчины железнодорожники и моряки
Для пересечения границы человек из этой категории должен работать на международных рейсах и предоставить вместе со стандартным пакетом документов: трудовой договор, письмо судовладельца или оператора о намерении заключить контракт.
- Представители некоторых профессий
Спортсмены, тренеры, дипломаты, государственные служащие и ученые, которые получили разрешение на выезд в командировку или для участия в соревнованиях. Необходимо иметь официальные приглашения или приказы о командировке.
- Деятели культуры и СМИ
Для пересечения границы необходимы подтверждающие документы, в частности письмо от Минкультуры или Минцифры, приглашение от иностранной организации и военно-учетный документ.
- Мужчины, которые исключены из воинского учета по состоянию здоровья
Нужно иметь заключение военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе.
Обратите внимание. При пересечении границы все военнообязанные и призывники в возрасте от 18 до 60 лет обязательно должны иметь с собой актуальные военно-учетные документы.