Сопровождение за границу жены с III группой инвалидности больше не считается правомерным, однако есть исключения. Об этом пишет 24 Канал.

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В каких случаях муж может сопровождать жену с III группой инвалидности

Во время действия военного положения в Украине мужчины в возрасте от 18 до 60 лет подлежат мобилизации и имеют ограничения на выезд за границу. Однако существуют исключения для определенных категорий лиц, в частности для тех, кто сопровождает или ухаживает за людьми с инвалидностью.

Согласно правилам, которые действуют от мая 2024 года, мужчины могут сопровождать за границу жену с инвалидностью I или II группы. Для этого необходимо предоставить соответствующие документы, которые подтверждают инвалидность жены и родственные связи.

А вот если у жены III группа инвалидности, то возможность выезда за границу зависит от конкретных обстоятельств. В таком случае право на отсрочку имеют только те мужчины, инвалидность жены которых установлена вследствие болезни, которая требует постоянного ухода. В частности: