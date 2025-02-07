Однако не только военнообязанных могут не выпустить из страны. Об этом пишет 24 Канал.

Смотрите также Выезд за границу женщин-полицейских: можно или нет

Кому еще запрещено пересечение границы

Согласно статье 6 Закона "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины", в пересечении границы могут отказать тем украинцам, которые:

находятся под административным надзором Национальной полиции;

знакомы со сведениями, которые являются государственной тайной;

являются руководителями юридических лиц или постоянных представительств нерезидента, не выполняют налоговые обязательства и имеют налоговый долг, превышающий 1 миллион гривен;

имеют административное взыскание за совершение правонарушения, предусмотренного частью 7 статьи 184 Кодекса Украины. В таком случае временно ограничивается право на выезд из Украины с ребенком сроком на 1 год со дня наложения административного взыскания, кроме случая, когда есть нотариально удостоверенное согласие на выезд ребенка второго родителя;

уклоняются от выполнения обязательств, возложенных на них судебным решением или решением других органов. К примеру, имеют неоплаченные штрафы или задолженность по уплате алиментов за 4 месяца.

Эти правила касаются как мужчин, так и женщин.

Также без уважительных причин из страны не могут выезжать женщины, которые служат по контракту и госслужащие.