Якщо порушити військовий облік, то за це передбачено покарання. Які порушення військового обліку можуть бути та яке покарання за це передбачено – повідомляє 24 Канал.

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Що таке військовий облік та які існують порушення

Військовий облік – це частина військового обов'язку громадян України, що визначено Конституцією. Якщо неналежно виконувати цей обов'язок, то чинним законодавством визначені покарання – від штрафів до позбавлення волі.

Найпоширенішими порушеннями військового обліку є несвоєчасне оновлення військово-облікових даних, ухилення від служби чи проходження ВЛК, чи за те, що не став на військовий облік.

Так, військовозобов'язані повинні дотримуватися наступного:

перебувати на військовому обліку за місцем проживання чи місцем роботи (навчання),

прибувати за викликом ТЦК, органів СБУ, відповідних підрозділів розвідувальних органів на збірні пункти, призовні дільниці тощо,

проходи медичний огляд,

проходити підготовку до військової служби, військову службу і виконувати військовий обов'язок у запасі, проходити службу у військовому резерві;

особисто в семиденний строк з дня прибуття до нового місця проживання прибувати із паспортом громадянина України та військово-обліковими документами до відповідного ТЦК (органу СБУ, відповідного підрозділу розвідувального органу), який організовує та веде військовий облік на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, для взяття на військовий облік;

повідомляти про зміни у своїх даних,

повідомляти про втрату військово-облікового документа,

раз на 5 років перевіряти військово-облікові дані,

щороку до 1 жовтня подавати до ТЦК документи, що підтверджують право громадян на відстрочку від призову на базову військову службу.

Під час дії воєнного стану військовозобов'язані також мають звернутися до ТЦК, якщо є внутрішньопереміщеними особами, завжди мати з собою військово-обліковий документ та надавати його на вимогу ТЦК, оновлювати свої військово-облікові дані.

Покарання за порушення військового обліку

Якщо порушити військовий облік, то за це передбачено покарання. По-перше, мовиться про адміністративну відповідальність та покарання у вигляді штрафу від 17 000 до 25 500 гривень.

По-друге, також передбачено кримінальну відповідальність, якщо порушення правил військового обліку є систематичним та пов'язане з ухиленням від військової служби.