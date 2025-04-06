Якщо порушити військовий облік, то за це передбачено покарання. Які порушення військового обліку можуть бути та яке покарання за це передбачено – повідомляє 24 Канал.
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Що таке військовий облік та які існують порушення
Військовий облік – це частина військового обов'язку громадян України, що визначено Конституцією. Якщо неналежно виконувати цей обов'язок, то чинним законодавством визначені покарання – від штрафів до позбавлення волі.
Найпоширенішими порушеннями військового обліку є несвоєчасне оновлення військово-облікових даних, ухилення від служби чи проходження ВЛК, чи за те, що не став на військовий облік.
Так, військовозобов'язані повинні дотримуватися наступного:
- перебувати на військовому обліку за місцем проживання чи місцем роботи (навчання),
- прибувати за викликом ТЦК, органів СБУ, відповідних підрозділів розвідувальних органів на збірні пункти, призовні дільниці тощо,
- проходи медичний огляд,
- проходити підготовку до військової служби, військову службу і виконувати військовий обов'язок у запасі, проходити службу у військовому резерві;
- особисто в семиденний строк з дня прибуття до нового місця проживання прибувати із паспортом громадянина України та військово-обліковими документами до відповідного ТЦК (органу СБУ, відповідного підрозділу розвідувального органу), який організовує та веде військовий облік на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, для взяття на військовий облік;
- повідомляти про зміни у своїх даних,
- повідомляти про втрату військово-облікового документа,
- раз на 5 років перевіряти військово-облікові дані,
- щороку до 1 жовтня подавати до ТЦК документи, що підтверджують право громадян на відстрочку від призову на базову військову службу.
Під час дії воєнного стану військовозобов'язані також мають звернутися до ТЦК, якщо є внутрішньопереміщеними особами, завжди мати з собою військово-обліковий документ та надавати його на вимогу ТЦК, оновлювати свої військово-облікові дані.
Покарання за порушення військового обліку
Якщо порушити військовий облік, то за це передбачено покарання. По-перше, мовиться про адміністративну відповідальність та покарання у вигляді штрафу від 17 000 до 25 500 гривень.
По-друге, також передбачено кримінальну відповідальність, якщо порушення правил військового обліку є систематичним та пов'язане з ухиленням від військової служби.