Если нарушить воинский учет, то за это предусмотрено наказание. Какие нарушения воинского учета могут быть и какое наказание за это предусмотрено – сообщает 24 Канал.

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Что такое воинский учет и какие существуют нарушения

Военный учет – это часть воинской обязанности граждан Украины, что определено Конституцией. Если неподобающе выполнять эту обязанность, то действующим законодательством определены наказания – от штрафов до лишения свободы.

Самыми распространенными нарушениями воинского учета является несвоевременное обновление военно-учетных данных, уклонение от службы или прохождения ВВК, или за то, что не стал на воинский учет.

Так, военнообязанные должны придерживаться следующего:

находиться на воинском учете по месту жительства или месту работы (учебы),

прибывать по вызову ТЦК, органов СБУ, соответствующих подразделений разведывательных органов на сборные пункты, призывные участки и т.д,

проходить медицинский осмотр,

проходить подготовку к военной службе, военную службу и выполнять воинский долг в запасе, проходить службу в военном резерве;

лично в семидневный срок со дня прибытия к новому месту жительства прибывать с паспортом гражданина Украины и военно-учетными документами в соответствующий ТЦК (органа СБУ, соответствующего подразделения разведывательного органа), который организует и ведет воинский учет на территории соответствующей административно-территориальной единицы, для постановки на воинский учет;

сообщать об изменениях в своих данных,

сообщать об утрате военно-учетного документа,

раз в 5 лет проверять военно-учетные данные,

ежегодно до 1 октября подавать в ТЦК документы, подтверждающие право граждан на отсрочку от призыва на базовую военную службу.

Во время действия военного положения военнообязанные также должны обратиться в ТЦК, если являются внутренне перемещенными лицами, всегда иметь с собой военно-учетный документ и предоставлять его по требованию ТЦК, обновлять свои военно-учетные данные.

Наказание за нарушение воинского учета

Если нарушить воинский учет, то за это предусмотрено наказание. Во-первых, говорится об административной ответственности и наказании в виде штрафа от 17 000 до 25 500 гривен.

Во-вторых, также предусмотрена уголовная ответственность, если нарушение правил воинского учета является систематическим и связано с уклонением от военной службы.