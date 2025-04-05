Подлежат ли мобилизации военнообязанные, если жена имеет третью группу инвалидности – сообщает 24 Канал.

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При каких условиях военнообязанный, чья жена имеет инвалидность третьей группы, не подлежит мобилизации

После внесения изменений в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" военнообязанные мужчины, близкий родственник или родственница которых, то есть жена, муж, отец или мать имеют инвалидность третьей группы, не подлежат мобилизации.

Впрочем, это возможно только при условии, если инвалидность вызвана онкологическими заболеваниями, ампутацией конечности, удалением одного из парных органов, наличием психического расстройства, церебрального паралича или других паралитических синдромов.

Заметим, что все другие заболевания, которыми обусловлена инвалидность третьей группы не дают права на отсрочку.

Однако, если жена имеет инвалидность первой или второй группы, муж может получить отсрочку от мобилизации без дополнительных условий. Для ее оформления нужен военно-учетный документ, паспорта, свидетельство о браке, а также документы, подтверждающие инвалидность жены.