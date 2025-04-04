Вскоре на рассмотрение Верховной Рады должны вынести правительственный законопроект об изменениях в мобилизации студентов и педагогов. По словам министра образования Оксена Лисового, он призван уменьшить риски использования образования как способа уклонения от мобилизации, передает 24 Канал.

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Как планируют мобилизовать студентов и педагогов

Чиновники предлагают, чтобы отсрочку от мобилизации получали те, кто на момент поступления в учебное заведение не достиг 25-летнего возраста, впервые получает образовательный уровень и учится на дневной или дуальной форме. Также чиновники хотят исключить из действующего законодательства права на отсрочки для слушателей профессиональных училищ, которые повышают профессиональную квалификацию без получения образования.

Согласно законопроекту, мобилизации не подлежат:

ученики ПТУ и студенты колледжей, которые поступили не позднее чем за год до достижения предельного призывного возраста;

студенты университетов, которые впервые получают образование на определенном уровне;

докторанты, интерны и врачи-резиденты, которые впервые учатся на соответствующем уровне;

научные, научно-педагогические и педагогические работники, которые работают минимум на 0,75 ставки в учреждениях высшего, профессионального предвысшего, профтех, общего среднего и внешкольного образования, а также в научных учреждениях;

педагоги внешкольного образования, которые руководят кружками, если они были трудоустроены на основной работе до начала 2025 года. Речь идет об эколого-натуралистических, научно-технических, исследовательско-экспериментальных и военно-патриотических кружках.

В то же время отсрочку не смогут получить мужчины старше 25 лет, которые второй раз учатся на том же или более низком уровне образования, а также те, кто учится за рубежом после 24 февраля 2022 года.