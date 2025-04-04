Кому из студентов и педагогов могут предоставить отсрочку и как изменятся правила – сообщает 24 Канал.

Смотрите также 17% ребят не вернулись вовремя: отменит ли МОН возможность студентам ехать учиться за границу

Кто из студентов и педагогов может получить отсрочку

Представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, что сегодня парламент одобрил проект Закона "О внесении изменений в статью 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" относительно прав педагогических работников и соискателей образования".

Согласно ему, на период мобилизации призыву на военную службу не подлежат и имеют право на отсрочку:

студенты учреждений профессионального (профессионально-технического) образования и соискатели профессионального предвысшего образования, которые начали обучение не позднее года достижения предельного возраста направления на прохождение базовой военной службы и которые учатся на дневной или дуальной форме;

соискатели высшего образования, которые учатся на дневной или дуальной форме;

докторанты и врачи (фармацевты) – интерны, врачи-резиденты;

научные, научно-педагогические, педагогические работники высших учебных заведений, научные работники научных учреждений и организаций;

научно-педагогические работники учреждений профессионального предвысшего образования, имеющие научную степень;

педагогические работники учреждений профессионального предвысшего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, общего среднего и внешкольного образования.

Стоит отметить, что эти положения распространяются на соответствующих научных работников, работающих в учебном заведении по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки. Отсрочка также будет предоставляться педагогам, которые ведут внешкольные кружки, если они работали на этой должности по основному месту работы до 1 января 2025 года.

В то же время отсрочку не смогут получить студенты, которые второй раз учатся на том же или более низком уровне образования, а также те, кто начал учиться за рубежом после 24 февраля 2022 года.