Кому зі студентів та педагогів можуть надати відстрочку та як зміняться правила – повідомляє 24 Канал.

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Хто зі студентів та педагогів може отримати відстрочку

Представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, що сьогодні парламент схвалив проєкт Закону "Про внесення змін до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо прав педагогічних працівників та здобувачів освіти".

Згідно з ним, на період мобілізації призову на військову службу не підлягають та мають право на відстрочку:

студенти закладів професійної (професійно-технічної) освіти та здобувачі фахової передвищої освіти, які розпочали навчання не пізніше року досягнення граничного віку направлення для проходження базової військової служби, та які навчаються за денною або дуальною формою;

здобувачі вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою;

докторанти та лікарі (фармацевти) – інтерни, лікарі-резиденти;

наукові, науково-педагогічні, педагогічні працівники закладів вищої освіти, наукові працівники наукових установ і організацій;

науково-педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, які мають науковий ступінь;

педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, загальної середньої та позашкільної освіти.

Варто зазначити, що ці положення поширюються на відповідних наукових працівників, які працюють в навчальному закладі за основним місцем роботи не менш ніж на 0,75 ставки. Відстрочка також надаватиметься педагогам, які ведуть позашкільні гуртки, якщо вони працювали на цій посаді за основним місцем роботи до 1 січня 2025 року.

Водночас відстрочку не зможуть отримати студенти, які вдруге навчаються на тому самому або нижчому рівні освіти, а також ті, хто почав навчатися закордоном після 24 лютого 2022 року.