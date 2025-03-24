Як її отримати у 2025 році – повідомляє 24 Канал з посиланням на юридичну компанію INSEININ.

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Як отримати відстрочку у 2025 році

У 2025 році відбулися деякі зміни у законодавстві, які запобігають зловживанням відстрочкою від мобілізації серед студентів та аспірантів. Студенти, які навчаються на денній чи дуальній формі, мають право на відстрочку на весь період здобуття вищої освіти. Це стосується й аспірантів.

Важливо! Форма фінансування не впливає на право на відстрочку. Бюджетна форма чи контрактна – кожен студент має право на відстрочку.

Втім, якщо студенти здобувають другу чи третю вищу освіту, а також ті, хто навчається на заочній формі, не мають права на відстрочку. Такі категорії студентів можуть бути призвані до лав ЗСУ.

Як студентам та аспірантам отримати відстрочку

Для того, щоб студентам отримати відстрочку від мобілізації, можна звернутися особисто до ТЦК або зробити це через застосунок Резерв+.

Так, якщо звернутися до ТЦК, то слід підготувати наступні документи:

паспорт громадянина України.​

ідентифікаційний код.​

військово-обліковий документ (військовий квиток або тимчасове посвідчення).​

довідку з навчального закладу про навчання за денною або дуальною формою із зазначенням дати завершення навчання.

Якщо подати заяву у Резерв+, то всі дані надаються автоматично. Після верифікації та перевірки усіх даних у застосунку буде відображатися поле про відстрочку від мобілізації.

До слова, право на відстрочку мають й інші категорії українців. Окрім студентів, відстрочку можуть отримати багатодітні батьки, особи з інвалідністю тощо.