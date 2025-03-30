Одной из причин может стать наличие группы инвалидности у жены военнообязанного. Мобилизуют ли мужа в армию при наличии у партнерши 2 группы инвалидности – читайте в материале 24 Канала.

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Может ли муж получить отсрочку, если у жены есть инвалидность 2 группы

После внесения изменений в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" порядок получения отсрочки для военнообязанных, чьи жены имеют инвалидность I или II группы, стал проще. Теперь отсрочка предоставляется автоматически, независимо от наличия других родственников, которые могут осуществлять уход.

До 18 мая 2024 года принятие решения об отсрочке зависело от того, есть ли у жены другие родственники, нуждаются ли они в уходе, имеют ли инвалидность. Однако после изменений в законодательстве эти факторы больше не учитываются.

Таким образом, если жена военнообязанного является лицом с инвалидностью I или II группы, он имеет право на отсрочку от мобилизации без дополнительных условий.

Какие документы надо для отсрочки, если есть жена с инвалидностью II группы

Для оформления отсрочки военнообязанным, чьи жены имеют инвалидность, необходимо подготовить следующие документы:

копию военно-учетного документа (при наличии);

копии паспортов и идентификационных кодов мужа и жены;

свидетельство о браке;

документы, подтверждающие инвалидность жены: справка МСЭК и пенсионное удостоверение с указанием группы инвалидности.

Нужно ли оформлять уход за женой с инвалидностью

Если жена военнообязанного имеет инвалидность I или II группы оформление ухода не является обязательным. Отсрочка предоставляется независимо от этого.