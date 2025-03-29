Есть ситуации, когда отца 3 несовершеннолетних детей могут призвать в армию, передает 24 Канал со ссылкой на Полтавский областной ТЦК и СП.

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Когда многодетного отца могут мобилизовать

Мужчина, у которого 3 детей, не имеет права не отсрочку, если:

у него есть задолженность по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца;

он не проживает вместе со своими детьми и не выплачивает алиментов вообще, то есть не содержит их;

он воспитывает приемного ребенка, но родной отец платит алименты;

К слову, в приложении "Резерв" до 8 мая появятся две новые отсрочки: для людей с временной непригодностью к военной службе от 6 до 12 месяцев и людей, которые имеют жену/мужа в армии и ребенка до 18 лет.