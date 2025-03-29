Є ситуації, коли батька 3 неповнолітніх дітей можуть призвати до війська, передає 24 Канал із посиланням на Полтавський обласний ТЦК та СП.

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Коли багатодітного батька можуть мобілізувати

Чоловік, у якого 3 дітей, не має права не відстрочку, якщо:

у нього є заборгованість із сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці;

він не проживає разом зі своїми дітьми і не виплачує аліментів узагалі, тобто не утримує їх;

він виховує прийомну дитину, але рідний батько сплачує аліменти;

До слова, у застосунку "Резерв" до 8 травня з'являться дві нові відстрочки: для людей з тимчасовою непридатністю до військової служби від 6 до 12 місяців та людей, які мають дружину/чоловіка в війську та дитину до 18 років.