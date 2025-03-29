Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NV.

Читайте також З 1 квітня старі відстрочки втрачають чинність: усе про нові правила бронювання працівників

Як чоловіки з інвалідністю можуть виїхати за кордон

З 1 квітня 2025 року чоловіки можуть виїжджати за кордон лише за умови наявності військово-облікового документа.

Документи, що підтверджують право на перетин кордону для чоловіків з інвалідністю:

довідка до акта огляду МСЕК (форма № 157−1/о);

документ про інвалідність;

пенсійне посвідчення;

довідка про отримання соціальної допомоги;

довідка про пільги для людей з інвалідністю.

Важливо! Незважаючи на зняття з військового обліку чи відмітку у військовому квитку про непридатність до служби, на кордоні можуть вимагати повторне проходження військово-лікарської комісії та надання її висновку.

Хто може перетинати кордон у 2025 році

Також право на виїзд за кордон мають чоловіки, які утримують/доглядають:

дитину з інвалідністю віком до 18 років;

повнолітню дитиною з інвалідністю до 23 років;

дитину із тяжкими захворюваннями (перинатальні ураження нервової системи, вроджені вади, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні та онкогематологічні хвороби, ДЦП, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет І типу, IV ступінь хронічної хвороби нирок);

дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органів або паліативної допомоги (підтверджується висновком лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоровя).

Перетинати кордон також можуть ті, хто:

здійснюють постійний догляд за хворою дружиною (чоловіком), дитиною або батьками (власними чи дружини/чоловіка);

мають дружину (чоловіка) або батьків (власних чи дружини/чоловіка) з інвалідністю I чи II групи;

є офіційними опікунами або піклувальниками особи з інвалідністю, яка визнана судом недієздатною;

постійно доглядають особу з інвалідністю I групи;

забезпечують догляд за людиною з інвалідністю II групи або за особою, яка за висновком МСЕК чи лікарсько-консультативної комісії потребує постійного догляду;

здійснюють догляд за особами, які потребують допомоги, якщо відсутні інші люди, які можуть його забезпечити.

Дивіться також Чи видадуть постанову ВЛК на руки після огляду: що потрібно знати

Документи, що підтверджують догляд (потрібен один або кілька, але не всі одночасно):