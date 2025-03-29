Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NV.
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Як чоловіки з інвалідністю можуть виїхати за кордон
З 1 квітня 2025 року чоловіки можуть виїжджати за кордон лише за умови наявності військово-облікового документа.
Документи, що підтверджують право на перетин кордону для чоловіків з інвалідністю:
- довідка до акта огляду МСЕК (форма № 157−1/о);
- документ про інвалідність;
- пенсійне посвідчення;
- довідка про отримання соціальної допомоги;
- довідка про пільги для людей з інвалідністю.
Важливо! Незважаючи на зняття з військового обліку чи відмітку у військовому квитку про непридатність до служби, на кордоні можуть вимагати повторне проходження військово-лікарської комісії та надання її висновку.
Хто може перетинати кордон у 2025 році
Також право на виїзд за кордон мають чоловіки, які утримують/доглядають:
- дитину з інвалідністю віком до 18 років;
- повнолітню дитиною з інвалідністю до 23 років;
- дитину із тяжкими захворюваннями (перинатальні ураження нервової системи, вроджені вади, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні та онкогематологічні хвороби, ДЦП, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет І типу, IV ступінь хронічної хвороби нирок);
- дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органів або паліативної допомоги (підтверджується висновком лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоровя).
Перетинати кордон також можуть ті, хто:
- здійснюють постійний догляд за хворою дружиною (чоловіком), дитиною або батьками (власними чи дружини/чоловіка);
- мають дружину (чоловіка) або батьків (власних чи дружини/чоловіка) з інвалідністю I чи II групи;
- є офіційними опікунами або піклувальниками особи з інвалідністю, яка визнана судом недієздатною;
- постійно доглядають особу з інвалідністю I групи;
- забезпечують догляд за людиною з інвалідністю II групи або за особою, яка за висновком МСЕК чи лікарсько-консультативної комісії потребує постійного догляду;
- здійснюють догляд за особами, які потребують допомоги, якщо відсутні інші люди, які можуть його забезпечити.
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Документи, що підтверджують догляд (потрібен один або кілька, але не всі одночасно):
- свідоцтво про народження або шлюб, що засвідчує родинні зв'язки;
- висновок МСЕК або лікарсько-консультативної комісії про необхідність постійного догляду;
- довідка про отримання компенсації, пільг чи надбавок за догляд;
- рішення про призначення опікуном;
- рішення суду про визнання особи недієздатною та призначення опікуна (або супровід члена сім’ї першого ступеня споріднення віком від 18 років за наявності підтверджувальних документів).