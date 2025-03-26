Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Міноборони України. Це має зробити процес швидшим, зручнішим і мінімізувати бюрократію для військовозобов’язаних та військових.
Читайте також Як оскаржити рішення, закріплене в електронній постанові ВЛК
Чи можна отримати постанову ВЛК на руки?
Все залежить від того, який саме висновок робить комісія:
- Якщо постанова оформлюється довідкою ВЛК (наприклад, щодо придатності до служби, необхідності лікування або відпустки за станом здоров’я), комісія може видати друковану копію електронної постанови після огляду.
- Якщо постанова оформлюється свідоцтвом про хворобу (наприклад, для визнання непридатності до військової служби), рішення спочатку має затвердити штатна ВЛК (центральна чи регіональна). У такому випадку отримати його на руки можна лише після офіційного затвердження.
Чи потрібно особисто нести постанову ВЛК до ТЦК?
Ні. ВЛК самостійно передає постанову до територіального центру комплектування (ТЦК) в електронному вигляді через систему МІС ЗСУ. Документ також автоматично відображається в реєстрі Оберіг, а отже, немає потреби самостійно доставляти його до ТЦК чи чекати, поки паперові документи опрацюють вручну.
Що робити, якщо електронна система тимчасово не працює?
Якщо у ВЛК немає доступу до інформаційної системи через технічні проблеми, комісія може оформити рішення на папері. Однак після відновлення роботи дані обов’язково вносяться в електронну систему з поміткою про наявність паперового оригіналу.
Якщо не згоден із рішенням ВЛК – що робити?
Процедура оскарження залишається такою ж:
- можна подати скаргу до штатної ВЛК (центральної чи регіональної);
- або оскаржити постанову в судовому порядку.
Завдяки цифровізації всі рішення комісії фіксуються в системі, що робить процес прозорішим та зменшує ризики втрати документів.