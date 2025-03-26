Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Минобороны Украины. Это должно сделать процесс быстрее, удобнее и минимизировать бюрократию для военнообязанных и военных.
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Можно ли получить постановление ВВК на руки?
Все зависит от того, какой именно вывод делает комиссия:
- Если постановление оформляется справкой ВЛК (например, о пригодности к службе, необходимости лечения или отпуска по состоянию здоровья), комиссия может выдать печатную копию электронного постановления после осмотра.
- Если постановление оформляется свидетельством о болезни (например, для признания непригодности к военной службе), решение сначала должна утвердить штатная ВВК (центральная или региональная). В таком случае получить его на руки можно только после официального утверждения.
Нужно ли лично нести постановление ВВК в ТЦК?
Нет. ВЛК самостоятельно передает постановление в территориальный центр комплектования (ТЦК) в электронном виде через систему МИС ВСУ. Документ также автоматически отображается в реестре Оберіг, а значит, нет необходимости самостоятельно доставлять его в ТЦК или ждать, пока бумажные документы обработают вручную.
Что делать, если электронная система временно не работает?
Если у ВЛК нет доступа к информационной системе из-за технических проблем, комиссия может оформить решение на бумаге. Однако после восстановления работы данные обязательно вносятся в электронную систему с пометкой о наличии бумажного оригинала.
Если не согласен с решением ВВК – что делать?
Процедура обжалования остается такой же:
- можно подать жалобу в штатную ВВК (центральную или региональную);
- или обжаловать постановление в судебном порядке.
Благодаря цифровизации все решения комиссии фиксируются в системе, что делает процесс более прозрачным и уменьшает риски потери документов.