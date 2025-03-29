Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NV.
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Как мужчины с инвалидностью могут выехать за границу
С 1 апреля 2025 года мужчины могут выезжать за границу только при условии наличия военно-учетного документа.
Документы, подтверждающие право на пересечение границы для мужчин с инвалидностью:
- справка к акту осмотра МСЭК (форма № 157-1/о);
- документ об инвалидности;
- пенсионное удостоверение;
- справка о получении социальной помощи;
- справка о льготах для людей с инвалидностью.
Важно! Несмотря на снятие с воинского учета или отметку в военном билете о непригодности к службе, на границе могут требовать повторное прохождение военно-врачебной комиссии и предоставления ее заключения.
Кто может пересекать границу в 2025 году
Также право на выезд за границу имеют мужчины, которые содержат/ухаживают за:
- ребенком с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
- совершеннолетним ребенком с инвалидностью до 23 лет;
- ребенком с тяжелыми заболеваниями (перинатальные поражения нервной системы, врожденные пороки, редкие орфанные заболевания, онкологические и онкогематологические болезни, ДЦП, тяжелые психические расстройства, сахарный диабет I типа, IV степень хронической болезни почек);
- ребенком, который получил тяжелую травму, нуждается в трансплантации органов или паллиативной помощи (подтверждается заключением врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения).
Пересекать границу также могут те, кто:
- осуществляют постоянный уход за больной женой (мужем), ребенком или родителями (собственными или жены/мужа);
- имеют жену (мужа) или родителей (собственных или жены/мужа) с инвалидностью I или II группы;
- являются официальными опекунами или попечителями человека с инвалидностью, которое признано судом недееспособным;
- постоянно ухаживают за человеком с инвалидностью I группы;
- обеспечивают уход за человеком с инвалидностью II группы или за человеком, который по заключению МСЭК или врачебно-консультативной комиссии нуждается в постоянном уходе;
- осуществляют уход за людьми, которые нуждаются в помощи, если отсутствуют другие люди, которые могут его обеспечить.
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Документы, подтверждающие уход (нужен один или несколько, но не все одновременно):
- свидетельство о рождении или браке, удостоверяющее родственные связи;
- заключение МСЭК или врачебно-консультативной комиссии о необходимости постоянного ухода;
- справка о получении компенсации, льгот или надбавок за уход;
- решение о назначении опекуном;
- решение суда о признании лица недееспособным и назначении опекуна (или сопровождение члена семьи первой степени родства в возрасте от 18 лет при наличии подтверждающих документов).